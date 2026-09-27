Sôi nổi ngày hội thể thao lớn nhất toàn tỉnh Nghệ An năm 2026

Tối 26.9, tại sân vận động Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026 với chủ đề “Thể thao Nghệ An – Khát vọng vươn cao”. Sự kiện quy tụ những vận động viên tiêu biểu, đại diện cho phong trào thể dục thể thao từ các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Tham dự Lễ khai mạc có Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (Bộ VHTTDL) Lê Thị Hoàng Yến; Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao

Cùng tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đặc biệt là các khối diễu hành, các đoàn vận động viên và trọng tài.

Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Trong “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục”, Người khẳng định: “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt. Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”.

Sau 80 năm, lời dạy của Bác vẫn là định hướng quan trọng đối với phong trào thể dục thể thao. Từ việc nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất, thể thao còn góp phần hình thành ý chí, nghị lực, lối sống lành mạnh và xây dựng con người phát triển toàn diện.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Nghệ An luôn dành sự quan tâm cho sự nghiệp thể dục thể thao. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng phát triển, lan tỏa từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi.

Lễ diễu hành biểu dương lực lượng của 38 khối diễu hành, đại diện cho 130 xã, phường; các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phương Thuý

Các hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao được tổ chức ngày càng đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, thể dục thể thao từng bước trở thành một phần trong đời sống văn hóa, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo không khí đoàn kết trong cộng đồng.

Đáng chú ý, Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã đã được tổ chức rộng khắp, nghiêm túc. 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội theo kế hoạch, tạo không khí thi đua sôi nổi và thực sự trở thành ngày hội thể thao của nhân dân.

Từ nền tảng đó, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X là dịp để đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao ở các địa phương, đồng thời tuyển chọn, phát hiện những nhân tố có năng lực để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển thể thao thành tích cao.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận tiếp nhận ngọn đuốc truyền thống từ vận động viên để thực hiện nghi thức thắp đài lửa Đại hội. Ảnh: Phương Thuý

Một trong những nghi thức trang trọng tại Lễ khai mạc là lễ rước đuốc truyền thống. Vận động viên Nguyễn Trọng Dũng cùng 20 vận động viên tiêu biểu của tỉnh đã rước ngọn đuốc vào lễ đài.

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận thực hiện nghi thức thắp đài lửa Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026, chính thức mở màn cho những ngày tranh tài của các vận động viên.

Với chủ đề “Thể thao Nghệ An – Khát vọng vươn cao”, Đại hội là nơi hội tụ những gương mặt tiêu biểu của phong trào thể dục thể thao toàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh, ý chí thi đấu; đồng thời giao lưu, học hỏi, tăng cường sự đoàn kết giữa các địa phương, đơn vị.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các địa phương, đơn vị, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các vận động viên, huấn luyện viên và lực lượng tham gia tổ chức Đại hội cấp xã, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của thể thao tỉnh nhà.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (Bộ VHTTDL) Lê Thị Hoàng Yến cùng Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Đại hội

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian tới, các cấp, ngành và địa phương cần tiếp tục quan tâm phát triển thể dục thể thao theo hướng đồng bộ, toàn diện; đẩy mạnh thể thao quần chúng, chú trọng giáo dục thể chất và thể thao học đường. Cùng với đó là tăng cường phát hiện, tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ, xây dựng lực lượng vận động viên kế cận và nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao.

Nghệ An cũng sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu; huy động thêm các nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành với thể thao, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân rèn luyện sức khỏe và các tài năng thể thao được phát hiện, đào tạo, phát triển.

Đối với các vận động viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thi đấu với tinh thần tự tin, đoàn kết, trung thực, cao thượng; chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng đối thủ và trọng tài, phát huy tài năng, bản lĩnh và quyết tâm để đạt thành tích cao.

Màn biểu diễn võ thuật tại Chương trình văn nghệ đặc sắc tại Lễ khai mạc Đại hội. Ảnh: Phương Thuý

Các huấn luyện viên, trọng tài và lực lượng phục vụ Đại hội được đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm công tâm, khách quan, chính xác; phối hợp chặt chẽ để các nội dung thi đấu diễn ra an toàn, công bằng, đúng điều lệ.

Không chỉ là ngày hội tranh tài, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X còn mang theo thông điệp về tinh thần rèn luyện và khát vọng vươn lên. Từ sân chơi thể thao, những giá trị về ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và lối sống lành mạnh tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.

Đây cũng là dịp để Nghệ An nhìn lại chặng đường phát triển của phong trào thể dục thể thao, tạo thêm động lực cho các địa phương tiếp tục đưa hoạt động rèn luyện thể chất đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Khép lại phần nghi lễ khai mạc là màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thể thao Nghệ An – Khát vọng vươn cao”, gồm 3 chương: “Mạch nguồn Lam Giang”, “Thể thao Nghệ An – Sức mạnh hội tụ” và “Khát vọng vươn cao – Nghệ An tỏa sáng”.

Các tiết mục nghệ thuật, đồng diễn được dàn dựng trên nền những hình ảnh về quê hương, con người Nghệ An và hành trình phát triển của thể thao tỉnh nhà, tạo không khí sôi động cho ngày hội thể thao lớn của tỉnh.