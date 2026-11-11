Sôi nổi Ngày hội 'Thầy cô tôi là số 1'

Ngày hội diễn ra với 4 nội dung thi gồm: “Thầy cô tôi khỏe”, “Thầy cô tôi tài năng”, “Thầy cô tôi khéo tay” và “Thầy cô trong mắt tôi”. Mỗi phần thi mang một màu sắc riêng, không chỉ tạo điều kiện để các thầy, cô thể hiện sự năng động, bản lĩnh, tài năng và óc sáng tạo mà còn là dịp để bộc lộ tình yêu nghề, lòng nhiệt huyết và sự tận tâm với học trò. Qua đó, góp phần khắc họa hình ảnh người giáo viên gần gũi, thân thiện, năng động và giàu tâm huyết trong sự nghiệp giáo dục.

Các thầy, cô tham gia phần thi.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tuyên dương 9 thầy, cô giáo đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp xã năm 2026. Đây là những gương mặt nhà giáo trẻ có nhiều thành tích, luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động phong trào, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đơn vị và địa phương.

Ban Tổ chức trao giải và giấy chứng nhận cho các đội thi.

Ban Tổ chức đã tuyên dương 9 thầy, cô giáo đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp xã năm 2026.

Không chỉ đơn thuần là sân chơi bổ ích, lành mạnh, Ngày hội còn tạo cơ hội để đội ngũ giáo viên các trường gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường sự gắn bó giữa các đơn vị. Qua đó, tiếp thêm động lực để mỗi thầy, cô không ngừng rèn luyện, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh người nhà giáo thời đại mới năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp trồng người.