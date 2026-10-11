Sôi nổi Ngày hội Thanh thiếu nhi phường Thượng Cát năm 2026

Ban Tổ chức đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2026. Ảnh: PV

Ngày hội được tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 – 19/10/2026).

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2026, ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh thiếu nhi và xây dựng phong trào tại địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Thượng Cát Lê Tuấn Vũ cho biết, Ngày hội Thanh thiếu nhi phường Thượng Cát năm 2026 được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu, kết nối giữa đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, phát huy tinh thần đồng đội, ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

Một trong các hoạt động hấp dẫn trong ngày hội. Ảnh: PV

Thông qua các hoạt động, Ban Tổ chức mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên và các em thiếu nhi có thêm những trải nghiệm ý nghĩa, những kỷ niệm đẹp, tình bạn mới và bài học thiết thực về sự sẻ chia, tinh thần hợp tác, ý chí vượt khó cũng như trách nhiệm đối với tập thể.

Bí thư Đoàn phường Thượng Cát Lê Tuấn Vũ cũng bày tỏ mong muốn đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ các hoạt động; các em thiếu nhi mạnh dạn, tự tin, nhiệt tình tham gia, thi đấu hết mình với tinh thần trung thực, đoàn kết, cao thượng, cùng tạo nên một ngày hội vui tươi, an toàn, thiết thực và giàu ý nghĩa.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức như: Nhảy dây tập thể, kéo co, giao lưu văn nghệ, bóng đá và chương trình “Đổi cũ lấy xanh”. Tham gia ngày hội, em Nguyễn Ngọc Minh, học sinh lớp 3A6, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, hào hứng chia sẻ: “Đến đây, em được xem các anh chị biểu diễn văn nghệ, thi kéo co. Hôm nay, em được bố đưa tới đây để đổi sách cũ lấy cây. Em rất thích chương trình này và mong có nhiều chương trình như thế này hơn nữa”.

Cùng chung niềm vui khi tham gia các hoạt động, em Vũ Mạnh Đức, học sinh lớp 10A3, Trường THPT Thượng Cát, cho biết: “Hôm nay, chúng em đến tham gia các hoạt động của chương trình. Ngoài những hoạt động nâng cao sức khỏe, chương trình đổi pin lấy cây xanh cũng rất hay và ý nghĩa. Chương trình giúp chúng em thấy được ý nghĩa quan trọng của việc bảo vệ môi trường”.