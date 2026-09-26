Sôi nổi Ngày hội 'Thanh Khê số-Kết nối tương lai' năm 2026

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai VneID, số hóa dữ liệu, ứng dụng AI trong hoạt động công vụ, thanh toán không dùng tiền mặt đến nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và Nhân dân.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là 24 gian hàng với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tạo nên không gian kết nối giữa chính quyền-doanh nghiệp-nhà trường-người dân.

Các bạn trẻ Thanh Khê tham quan gian hàng "Ngày hội Stem" khối Tiểu học.

Qua đó, người dân được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm nhiều tiện ích và giải pháp số thiết tực của Tổng đài 1022 thành phố, Trung tâm Hành chính công phường; các giải pháp về viễn thông-hạ tầng mạng, ngân hàng số, kinh tế số, sản phẩm OCOP, thương mại điện tử, STEM, sáng tạo và công nghệ…

Lãnh đạo thành phố, phường Thanh Khê ấn nút khởi động khai mạc Ngày hội.

Tại ngày hội còn diễn ra các cuộc thi “Chinh phục tri thức số”, “Em với thời dại số”, “Bước nhảy thời đại số”…đã mang lại màu sắc riêng, góp phần tạ nên một ngày hội sinh động, gần gũi và thiết thực, để chuyển đổi số trở thành trải nghiệm hữu ích với mọi người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thanh Khê Lê Văn Cương cho biết, thời gian qua, phường Thanh Khê đã tập trung triển khai chuyển đổi số trên 3 trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, gắn với cải cách hành chính và thực hiện Đề án 06. Đó cũng chính là tinh thần ngày hội hôm nay nhằm mục đích kết nối công nghệ với con người; kết nối chính quyền với nhân dân; kết nối hôm nay với tương lai. Địa phương quyết tâm tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển, góp phần xây dựng Thanh Khê ngày càng hiện đại, văn minh và gần dân hơn.

PHƯƠNG KIẾM