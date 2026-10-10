Sôi nổi Ngày hội Tháng 10 tại phường Quảng Phú

Đoàn Thanh niên phường Quảng Phú trao 3 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Phú ra mắt “Cẩm nang an sinh xã hội”, tạo cầu nối giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương với người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Đoàn Thanh niên phường Quảng Phú trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng từ Quỹ “Thắp sáng ước mơ” cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sôi nổi hội thi “Khi đàn ông vào bếp” do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quảng Phú tổ chức. Ảnh: HỒ QUÂN

Điểm nhấn của ngày hội là hội thi “Khi đàn ông vào bếp” do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức với sự tham gia của 15 đội đến từ các cơ quan, đơn vị và khối phố trên địa bàn phường, với nhiều món ăn mang đặc trưng vùng biển Quảng Phú được chế biến, trình bày hấp dẫn.

Hoạt động này góp phần tạo sân chơi để nam giới thể hiện tài năng ẩm thực, đồng thời lan tỏa thông điệp bình đẳng giới trong cộng đồng.