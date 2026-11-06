Sôi nổi ngày hội pháp luật của tuổi trẻ Lữ đoàn 168, Quân khu 2

Cùng dự có thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 2, lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội; đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu 2; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 168; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị thuộc Quân khu 2; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn.

Lãnh đạo Quân khu 2 và các đại biểu dự hội thi.

Hội thi có sự tham gia của 3 đội tuyển đến từ các liên chi đoàn thuộc Tiểu đoàn 1; Tiểu đoàn 2; Tiểu đoàn 3 và Chi đoàn Đại đội chỉ huy. Các đội trải qua 4 phần thi gồm: Màn chào hỏi; hiểu biết về pháp luật; xử trí tình huống và tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật.

Thượng tá Hoàng Việt Phú, Phó chính ủy Lữ đoàn 168 phát biểu khai mạc hội thi.

Với phần thi màn chào hỏi, các đội giới thiệu về thành viên, đặc điểm đơn vị, kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức thơ, ca, hò, vè hoặc tiểu phẩm. Ở phần thi hiểu biết về pháp luật, các đội trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính, tập trung vào những quy định thiết thực trong đời sống và hoạt động quân sự. Đáng chú ý, khán giả cũng được tham gia trả lời câu hỏi thông qua mã QR, tạo không khí giao lưu sôi nổi, đồng thời mở rộng đối tượng tiếp cận kiến thức pháp luật.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 168 và đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa biểu diễn.

Trong phần thi xử trí tình huống, các đội lựa chọn ngẫu nhiên video tình huống do Ban tổ chức chuẩn bị, từ đó nhận diện hành vi vi phạm, viện dẫn căn cứ pháp lý và đề xuất phương án giải quyết phù hợp.

Phần giao lưu với khán giả được đông đảo cán bộ, chiến sĩ đơn vị và đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa hưởng ứng.

Điểm nhấn của hội thi là phần thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật theo hình thức sân khấu hóa. Thông qua những câu chuyện gần gũi, thiết thực, các đội tập trung phản ánh việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị của các đoàn viên, thanh niên, qua đó truyền tải những thông điệp có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Phần thi xử trí tình huống sôi nổi, giàu kịch tính giữa 3 đội thi.

Cùng với phần thi theo hình thức sân khấu hóa, dịp này, Lữ đoàn 168 còn tổ chức nội dung thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao thưởng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật được các đội thi thể hiện ấn tượng, thuyết phục.

Lãnh đạo Lữ đoàn 168 trao giải tặng các đội tham gia hội thi.

Sau 4 phần thi sôi nổi, hấp dẫn, Ban tổ chức đã trao giải Nhất tặng đội Liên chi đoàn Tiểu đoàn 2 (Đội Thần công). Theo Thượng tá Hoàng Việt Phú, Phó chính ủy Lữ đoàn 168, hội thi góp phần thiết thực nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị.

Nhân dịp này, Ban Thanh niên Quân đội đã tặng quà cho Đoàn Cơ sở Lữ đoàn 168.

Đồng thời bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ đơn vị trong vận động nhân dân trên địa bàn sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, địa bàn đóng quân an toàn, văn minh.