Các sản phẩm OCOP Hà Tĩnh trưng bày tại ngày hội. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Ngày kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh là sự kiện chính thức đầu tiên triển khai Chương trình “Hàng Việt vì người Việt”giai đoạn 2026-2030được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh: Nếu “Hàng Việt vì người Việt” là khung chiến lược quốc gia thì “Sức sống hàng Việt” là cách Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đưa chiến lược ấy thành hành động cụ thể. Từ đầu năm 2026, không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt” tại 62 Tràng Tiền, phố hàng hiệu quốc tế nổi tiếng ở Hà Nội, đã trở thành điểm hẹn của những sản phẩm Việt được tuyển chọn kỹ lưỡng, sản xuất tại Việt Nam, có nguồn gốc rõ ràng.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thực hiện nghi thức mở đầu Ngày hội (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gần 20 năm qua đặt trọng tâm vào sự lựa chọn của người tiêu dùng, còn Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” chuyển trọng tâm sang trách nhiệm của người sản xuất: Hàng Việt phải phục vụ người Việt tốt hơn bằng chất lượng thật, giá cả, trải nghiệm, để người tiêu dùng lựa chọn bằng niềm tin chứ không chỉ bằng tình cảm.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Hà Tĩnh, Hồ Huy Thành cho biết: Hà Tĩnh là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về sản xuất chế biến nông sản và các sản phẩm đặc trưng gắn với điều kiện tự nhiên, văn hóa của từng vùng miền. Nhiều sản phẩm đã tạo dựng được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường như: Cu đơ Hà Tĩnh, nước mắm, nhung hươu Hương Sơn, trầm hương, mật ong, bánh đa vừng, bánh ram, cam, bưởi Phúc Trạch, dê Hương Sơn và các sản phẩm đặc trưng khác.

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã chủ động đổi mới phương thức kinh doanh, ứng dụng công nghệ và từng bước đưa sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Đến nay, Hà Tĩnh có 67 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia và có 216 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn hiệu lực.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, một trong những kết quả nổi bật trong công tác hỗ trợ kết nối, quảng bá và phát triển thị trường cho sản phẩm địa phương là chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp với TikTok Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh triển khai từ ngày 23 đến ngày 26/4/2026 tại thành phố Hà Nội".

Chương trình đã mở ra cơ hội tiếp cận người tiêu dùng Thủ đô, kết nối với các đối tác phân phối và góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh. Qua đó, thể hiện hiệu quả thiết thực của các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thị trường do Bộ Công Thương, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì triển khai.

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm xuất sắc tham gia hoạt động kết nối, quảng bá sản phẩm. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Những kết quả này cho thấy, nếu được tổ chức phù hợp, kết hợp tốt giữa chất lượng sản phẩm, hoạt động quảng bá và các phương thức phân phối hiện đại thì sản phẩm địa phương hoàn toàn có thể tiếp cận những thị trường rộng lớn hơn.

Với 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, của hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia Ngày hội cùng các hoạt động kết nối cung cầu, bán hàng trực tiếp và livestream trên nền tảng số, chương trình tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh phân phối.

Đặc biệt, hoạt động livestream quảng bá, tiêu thụ cam Khe Mây, cam chanh tại xã Hương Đô không chỉ góp phần giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc đưa sản phẩm từ vùng sản xuất đến với người tiêu dùng thông qua các nền tảng số.