Sôi nổi Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Giọt hồng hoa Tam giác mạch'
Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026, ngày 7-11, tại xã Thuận Hòa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện hai xã Thuận Hòa và Minh Tân tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng hoa Tam giác mạch” năm 2026.
Tại Ngày hội, Ban Tổ chức huy động trên 400 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn hai xã tham gia đăng ký hiến máu. Qua đó, dự kiến tiếp nhận trên 200 đơn vị máu, bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.
Ngày hội là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202611/soi-noi-ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen-giot-hong-hoa-tam-giac-mach-19c4563/