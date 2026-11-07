Sôi nổi Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Giọt hồng hoa Tam giác mạch'

Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn hai xã Thuận Hoà và Minh Tân tham gia Ngày hội hiến máu.

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức huy động trên 400 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn hai xã tham gia đăng ký hiến máu. Qua đó, dự kiến tiếp nhận trên 200 đơn vị máu, bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

Ngày hội là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong phong trào hiến máu tình nguyện.