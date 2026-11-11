Sôi nổi ngày hội giao lưu bóng đá phường Hải Châu

Đây là sân chơi dành cho cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh các trường THCS trên địa bàn phường Hải Châu. Cụ thể, có 8 đội góp mặt tại giải đến từ 4 trường gồm: THCS Nguyễn Huệ (đăng cai), THCS Trưng Vương, THCS Lê Hồng Phong và THCS Kim Đồng. Các đội chia làm 2 hệ thi đấu là cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Sau thời gian thi đấu sôi nổi, ở khối giáo viên, Trường THCS Kim Đồng giành giải Nhất; Trường THCS Nguyễn Huệ giành giải Nhì; Trường THCS Trưng Vương giành giải Ba và Trường THCS Lê Hồng Phong nhận giải Khuyến khích. Ở khối phụ huynh học sinh, Trường THCS Trưng Vương giành giải Nhất; Trường THCS Nguyễn Huệ giành giải Nhì; Trường THCS Lê Hồng Phong giành giải Ba và Trường THCS Kim Đồng nhận giải Khuyến khích.

Ngày hội là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), hướng tới lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng cho Trường THCS Nguyễn Huệ.