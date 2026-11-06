Sôi nổi Ngày hội 'Fun with English', chắp cánh sự tự tin, sáng tạo cho học sinh

Ngày hội không chỉ mang đến không gian trải nghiệm sinh động, mà còn đánh dấu bước tiến trong việc đổi mới phương pháp dạy học, gắn ngoại ngữ với tư duy sáng tạo và hội nhập.

Chương trình thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Sân chơi thực tế, khơi nguồn đam mê ngoại ngữ

Nhằm cụ thể hoá tinh thần đổi mới giáo dục theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, chương trình ngoại khoá là cơ hội thực hành với các tình huống thực tế, giúp học sinh xoá bỏ tâm lý rụt rè, tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh.

Bà Trần Kim Thi, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu (thứ hai từ trái sang) và cán bộ, giáo viên nhà trường tham dự chương trình.

Chương trình gây ấn tượng với chuỗi hoạt động phong phú, giàu tính sáng tạo.

Phần sân khấu âm nhạc và kịch nghệ được mở màn với các tiết mục nhảy và hát Tiếng Anh sôi động như: HandClap, Lemon Tree; đặc biệt là vở kịch tiếng Anh chuyển thể từ truyện dân gian “Cóc kiện trời” (The Toad Sues Heaven), giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe, nói, diễn đạt và tinh thần làm việc nhóm.

Truyện dân gian quen thuộc “Cóc kiện trời” được các em học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu tái hiện sáng tạo bằng tiếng Anh.

Học sinh hào hứng tham gia trò chơi đố vui có thưởng xoay quanh nội dung vở kịch.

Điểm nhấn trong Eco-Fashion Show là phần trình diễn thời trang tái chế kết hợp giới thiệu văn hoá 5 quốc gia (Hoa Kỳ, Việt Nam, Thái Lan, Anh và Ấn Độ) bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Hoạt động này không chỉ giúp các em tích lũy vốn từ vựng tiếng Anh phong phú, tìm hiểu văn hoá các nước trên thế giới, mà còn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Hoạt động trình diễn thời trang tái chế kết hợp tìm hiểu văn hoá các nước trên thế giới.

Động lực từ đổi mới phương pháp dạy học

Thành công của ngày hội càng thêm ý nghĩa khi gắn liền với nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy toàn diện của nhà trường.

Trường THCS Võ Thị Sáu không chỉ tăng cường các hoạt động ngoại khoá, mà còn đẩy mạnh thí điểm dạy học môn Toán và Hoá học bằng tiếng Anh.

Trường THCS Võ Thị Sáu đang triển khai việc dạy, học môn Hoá học bằng tiếng Anh.

Chia sẻ về định hướng này, cô giáo Nguyễn Thị Kim Trang, Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh, cho biết: "Bên cạnh các sân chơi ngoại khoá bổ ích, việc mạnh dạn thí điểm dạy học môn Toán và Hoá học bằng tiếng Anh giúp học sinh tiếp cận các thuật ngữ khoa học chuẩn xác, rèn luyện tư duy logic bằng ngoại ngữ. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện".

Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu Trần Kim Thi (bên trái) và Phó Hiệu trưởng Lê Thị Hoàng Oanh trao quà cho đội kịch, đội múa tham gia chương trình.

Ngày hội khép lại với những phần quà ý nghĩa và khẳng định hướng đi đúng đắn của Trường THCS Võ Thị Sáu trong việc chắp cánh năng lực ngoại ngữ, tư duy sáng tạo, sự tự tin, tạo nền tảng vững chắc để học sinh bước vào hành trình hội nhập quốc tế.

Ban Giám hiệu Trường THCS Võ Thị Sáu chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo và học sinh tham gia chương trình ngoại khoá.