Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

* Tại xã Lao Bảo, Ban công tác Mặt trận thôn Làng Vây tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gắn với ra mắt mô hình “Khu dân cư số”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây là khu dân cư được tỉnh lựa chọn tổ chức điểm.

Tham dự có đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cùng đông đảo Nhân dân.

Đội văn nghệ thôn Làng Vây biểu diễn tại ngày hội - Ảnh: Hoàng Hùng

Sau sáp nhập, thôn Làng Vây có địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn với 391 hộ/1.620 nhân khẩu. Người dân trong thôn đã từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Tại ngày hội, cán bộ và Nhân dân thôn Làng Vây đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, nhìn lại kết quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại khu dân cư, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vun đắp tình làng nghĩa xóm, chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đây cũng là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

Các đại biểu tham dự ngày hội - Ảnh: Hoàng Hùng

Trong khuôn khổ ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao 30 suất quà, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lao Bảo trao tặng 5 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Làng Vây.

Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm của MTTQ đối với Nhân dân, góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng dân cư.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Làng Vây - Ảnh: Hoàng Hùng

Tại ngày hội, địa phương cũng đã ra mắt mô hình “Khu dân cư số” tại thôn Làng Vây. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng hỗ trợ nhau tiếp cận, sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả, mang lại những tiện ích thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Ra mắt mô hình “Khu dân cư số” tại thôn Làng Vây, xã Lao Bảo - Ảnh: Hoàng Hùng

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thôn Làng Vây đã đạt được, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nỗ lực ổn định tổ chức và đời sống Nhân dân sau sáp nhập.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị thời gian tới, chính quyền xã Lao Bảo, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại ngày hội - Ảnh: Hoàng Hùng

Đối với người dân trong thôn, đồng chí mong muốn bà con tiếp tục trân trọng, gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết giữa các gia đình, các dân tộc và giữa các khu dân cư. Tiếp tục phát huy tinh thần cần cù, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, cộng đồng khu dân cư tiếp tục cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, chăm lo cho thế hệ trẻ và xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn. Đồng thời, phát huy những mô hình tự quản, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng nếp sống văn minh và tích cực tham các hoạt động của địa phương.

Hoàng Hùng

* Tại phường Nam Đông Hà, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Điếu Ngao tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết, các phong trào thi đua và hoạt động của Ban công tác Mặt trận tổ dân phố trong năm 2026. Đại diện Nhân dân cũng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề tại khu dân cư và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Trao tặng các suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: L.O

Dịp này, 95 suất quà với tổng trị giá 62,5 triệu đồng được trao tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua ngày hội, tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái" tiếp tục được phát huy, qua đó khuyến khích người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng khu dân cư văn minh, nâng cao đời sống của Nhân dân.