Sôi nổi ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Thụ Ích 3

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Thôn Thụ Ích 3, xã Liên Châu có 194 hộ với gần 800 nhân khẩu. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Năm 2026, kinh tế của thôn tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người/năm; toàn thôn còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,9%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên; công tác khuyến học, giáo dục và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực. Đặc biệt, phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp được người dân tích cực hưởng ứng.

Với những kết quả đạt được, năm 2026, thôn Thụ Ích 3 được công nhận là thôn văn hóa. Đây là minh chứng cho sự đồng lòng, chung sức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường đánh giá cao tinh thần đoàn kết của Nhân dân thôn Thụ Ích 3. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở.

Đồng thời, tích cực hưởng ứng chuyển đổi số, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng gia đình, người dân, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư hiện đại, văn minh, phát triển bền vững.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ thôn Thụ Ích 3 tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

Lãnh đạo xã Liên Châu tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thôn Thụ Ích 3.

Nhân dịp này, lãnh đạo các sở, ngành, xã Liên Châu đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh vượt khó học giỏi thôn Thụ Ích 3.