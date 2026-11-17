Ngày hội là dịp để cán bộ và nhân dân cùng nhìn lại kết quả một năm thực hiện phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đồng thời gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Đồng bào các dân tộc biểu diễn múa cồng chiêng tại ngày hội.

Điểm nhấn của ngày hội là chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Co, Ca Dong tại 4 thôn, nổi bật với hội thi biểu diễn múa cồng chiêng và tái hiện lễ cúng máng nước của đồng bào Ca Dong. Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần giới thiệu, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn.

Dịp này, Ban tổ chức tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể và 9 hộ gia đình thôn 4 có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2026.

Hưởng ứng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, Ban công tác Mặt trận thôn 4 kêu gọi 160 hộ gia đình tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn hóa, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại ngày hội.

Đáng chú ý, dịp này UBND xã Trà Giáp công bố quyết định thành lập 5 câu lạc bộ cồng chiêng tại 4 thôn; trong đó, riêng thôn 3 thành lập 2 câu lạc bộ của đồng bào Co và Ca Dong. Ban tổ chức cũng trao thưởng cho các câu lạc bộ đạt giải trong phần thi đấu cồng chiêng.

Việc thành lập các câu lạc bộ cồng chiêng được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã.