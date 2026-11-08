Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP Cần Thơ

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Tiết mục văn nghệ Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên ấp Âu Thọ A và Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải. Ảnh DN

Ngày hội cũng diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian truyền thống, các hoạt động triển lãm gian hàng, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch địa phương, du lịch cộng đồng…

Ghi nhận của phóng viên tại liên ấp Âu Thọ A và Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, không khí ngày hội diễn ra sôi nổi và ấm cúng. Theo báo cáo, hiện nay liên ấp Âu Thọ A và Âu Thọ B có tổng cộng 1.779 hộ, với hơn 8.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào Khmer và Hoa chiếm trên 60%.

Trong năm, mỗi ấp đã được hỗ trợ xây dựng mới 2 căn nhà, với kinh phí 120 triệu đồng cho mỗi ấp. Đời sống văn hóa, tinh thần của bà con được quan tâm thông qua các hoạt động thể dục, thể thao.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh DN

Phát biểu chúc mừng ngày hội, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phấn khởi trước những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân hai ấp trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết và nâng cao đời sống văn hóa tại cơ sở, bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị tiếp tục củng cố tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, phát huy vai trò của người có uy tín và những cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng. Gắn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa bằng những việc làm thường xuyên. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, gắn xây dựng đời sống văn hóa với giữ gìn an ninh, trật tự.

"Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tiếp tục lắng nghe ý kiến của bà con, kịp thời giải quyết và thông tin lại những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Việc gì liên quan trực tiếp đến đời sống của bà con, cần tạo điều kiện để bà con được biết, được bàn, tham gia thực hiện và giám sát." - bà Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh.

Dịp này, bà Hồ Thị Cẩm Đào đã trao bảng tượng trưng tặng 10 căn nhà “Đại đoàn kết” và 20 suất học bổng. Liên đoàn Lao động TP trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao 30 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 2 ấp. Ban Công tác Mặt trận hai ấp cũng biểu dương, tặng quà các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào tại khu dân cư.

Sáng cùng ngày, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày văn hóa Việt Nam tại khu vực 5, phường Thới An Đông.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham quan các gian hàng và hoạt động Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày văn hoá Việt Nam tại khu vực 5, phường Thới An Đông. Ảnh TP

Khu vực 5, phường Thới An Đông hiện có 1.136 hộ dân với khoảng 4.500 nhân khẩu, gồm 21 tổ nhân dân tự quản. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong khu vực ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; tình hình chính trị ổn định, an ninh trật tự được giữ vững. Nhân dân tích cực lao động, phát triển kinh tế, tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Mặt trận, chính quyền và các đoàn thể phát động.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu vực 5, phường Thới An Đông. Ảnh TP

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm của cộng đồng dân cư ngày càng được phát huy. Công tác chăm lo an sinh xã hội, quan tâm các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và khuyến học, khuyến tài cũng được quan tâm thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ trao bảng biểu trưng tặng nhà Đại đoàn kết và 20 suất học bổng. Ảnh TP

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên mong muốn tinh thần của Ngày hội hôm nay không chỉ dừng lại trong một buổi sinh hoạt cộng đồng, mà sẽ tiếp tục được duy trì, lan tỏa trong từng gia đình, từng tuyến đường, từng tổ nhân dân tự quản và trong mọi hoạt động của khu dân cư.