Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Đông Loan, phường Tân An

Chiều 1/11, Ủy ban MTTQ phường Tân An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Nhà văn hóa tổ dân phố Đông Loan. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Ngày hội điểm cấp phường.

Đồng chí Thái Hải Anh tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ dân phố Đông Loan.

Dự Ngày hội có đồng chí Thái Hải Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và bà con Nhân dân trên địa bàn.

Tại Ngày hội, đại biểu cùng Nhân dân ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kết quả các phong trào thi đua bà con tổ dân phố Đông Loan đạt được trong thời gian qua. Tổ dân phố Đông Loan được sáp nhập từ tổ dân phố Đông Thượng và Tân Mỹ từ ngày 1/7/2026 với 595 hộ và 2.759 nhân khẩu.

Sau gần 5 tháng hoạt động, cán bộ và Nhân dân địa phương nhanh chóng hòa nhập, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư văn minh, phát triển.

Đồng chí Đào Công Hùng tặng khen thưởng "Tổ dân phố văn hóa" cho tổ dân phố Đông Loan.

Trong năm 2026, Nhân dân Đông Loan tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình chăn nuôi, đồng thời phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,8%; 100% học sinh lên lớp, 14 học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, Đông Loan giành Giải Nhất toàn đoàn tại Hội diễn văn nghệ quần chúng phường Tân An năm 2026, cùng nhiều thành tích tại các giải thể thao cấp phường.

Ủy ban MTTQ, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" phường Tân An trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đào Công Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân An ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân tổ dân phố Đông Loan đạt được; đồng thời đề nghị khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi số, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và chăm lo các hộ khó khăn.

Dịp này, Ủy ban MTTQ, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" phường Tân An trao 30 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Lương, tổ dân phố Đông Loan.

Các tổ dân phố thi nấu bữa cơm đoàn kết.

Trong khuôn khổ Ngày hội, 15 tổ dân phố trên địa bàn phường tham gia Hội thi “Bữa cơm đoàn kết” và các hoạt động giao lưu, trò chơi dân gian và cùng dùng bữa cơm đoàn kết.

Thông qua Ngày hội, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ và Nhân dân, tạo đồng thuận trong cộng đồng, xây dựng tổ dân phố Đông Loan ngày càng văn minh, an toàn, ấm no và hạnh phúc.