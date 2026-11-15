Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tiểu khu 2, xã Quỳnh Nhai

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tiểu khu 2, xã Quỳnh Nhai

Tiểu khu 2 được thành lập trên cơ sở sáp nhập tiểu khu 2 và tiểu khu 3 trước đây, thuộc khu vực trung tâm xã Quỳnh Nhai. Hiện tiểu khu có 465 hộ, với 1.785 nhân khẩu, gồm 8 dân tộc cùng sinh sống. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động, phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân ngày càng ổn định, tiểu khu không còn hộ nghèo.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Các đại biểu dự ngày hội.

Cùng với phát triển kinh tế, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư. Đến nay, 100% đường giao thông trong tiểu khu được bê tông hóa, các tuyến đường làng, ngõ xóm đều có hệ thống điện chiếu sáng. Tiểu khu nhiều năm liền giữ vững danh hiệu "Tiểu khu văn hóa"; năm 2026, có 450/465 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 96,7 %.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tiểu khu 2.

Lãnh đạo xã Quỳnh Nhai tặng quà cho tiểu khu 2.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Đức Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, nhân dân tiểu khu 2 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, tiểu khu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số”, “Toàn dân học tập số”. Đồng thời, khuyến khích nhân dân ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; xây dựng khu dân cư văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban quản lý tiểu khu 2 trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Đông đảo nhân dân tham dự ngày hội.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao tặng quà cho cán bộ và nhân dân tiểu khu 2; Ban quản lý tiểu khu 2 tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân, 2 gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2026.

Các đại biểu và nhân dân tham gia chơi tó mák lẹ.

Sôi nổi trò chơi bịt mắt đánh trống.

Thi kéo co tại ngày hội

Tiết mục múa lân tại ngày hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.