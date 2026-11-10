Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Xuân Hòa

QTO - Chiều 10/11, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng với cán bộ, nhân dân thôn Xuân Hòa, xã Quảng Trạch.

Quang cảnh ngày hội - Ảnh: Đ.A

Thôn Xuân Hòa hiện có 950 hộ với gần 4.500 nhân khẩu. Địa bàn thôn có 100% đồng bào theo đạo Công giáo; tỉ lệ hộ nghèo chiếm 1,7%. Những năm qua, người dân trong thôn luôn sống “tốt đời, đẹp đạo” và chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Năm 2025, thôn Xuân Hòa được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội - Ảnh: Đ.A

Thời gian tới, địa phương quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Hòa - Ảnh: Đ.A

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của thôn Xuân Hòa. Đồng thời mong muốn cán bộ, Nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau; phát huy lợi thế về khai thác, nuôi trồng thủy sản và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ; duy trì hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khuyến học, khuyến tài; tích cực ứng dụng tiện ích số để xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các tổ chức tôn giáo luôn đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận thôn trong việc vận động người dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Đ.A

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo xã Quảng Trạch đã tặng quà Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Hòa và những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức ngày hội cũng biểu dương các gia đình tiêu biểu về văn hóa và phát động phong trào thi đua “xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, an toàn, hạnh phúc”.