Sôi nổi ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 2, xã Na Sầm

Các đại biểu dự ngày hội

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân thôn 2 đã tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Về kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 2,26%, toàn thôn hiện chỉ còn 5 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo. Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thôn có 415/435 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,4%.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai hiệu quả với tỷ lệ cài đặt sổ sức khỏe điện tử và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID đạt 91,6%.

Thôn tiếp tục duy trì hoạt động của 2 câu lạc bộ văn nghệ truyền thống và bóng chuyền hơi, đồng thời được công nhận đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự năm 2026 với 202 hộ đã tự trang bị bình chữa cháy.

Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn phát biểu tham luận tại ngày hội

Cũng tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Năm 2027, thôn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả khu dân cư thôn 2 đã đạt được, đồng thời khẳng định việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam làm nổi bật ý nghĩa của sức mạnh cộng đồng và nguồn lực tinh thần trong nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn 2 tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tập trung phát triển kinh tế, ứng dụng kỹ thuật để đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.

Địa phương cần tiếp tục xây dựng khu dân cư văn hóa, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp; chủ động giữ vững an ninh trật tự, giải quyết kịp thời mâu thuẫn từ cơ sở. Bên cạnh đó, cần quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, rà soát và chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho các hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo xã Na Sầm trao quà cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho đại diện Thôn 2, xã Na Sầm

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng quà cho 10 hộ nghèo, cận nghèo và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; chính quyền địa phương công bố các quyết định biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu, cá nhân xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn

Cũng tại chương trình, khu dân cư thôn 2 đã công bố quyết định thành lập, ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ truyền thống và tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ hoạt động từ các đại biểu lãnh đạo.