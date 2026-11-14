Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Tân Phú 1, phường Vinh Phú

Đến dự và chung vui cùng cán bộ, nhân dân khối Tân Phú 1 có các đồng chí: Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo phường Vinh Phú.

Các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: T.L

Tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận khối đã ôn lại truyền thống 96 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để cán bộ và nhân dân trong khối Tân Phú 1 phường Vinh Phú nhìn lại những kết quả đã đạt được; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết.

Chương trình văn nghệ do cán bộ, nhân dân khối Tân Phú 1 trình diễn tại ngày hội. Ảnh: T.L

Đặc biệt đây là năm đầu tiên tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam" theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, khẳng định đoàn kết là văn hóa cốt lõi cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khối Tân Phú 1, phường Vinh Phú. Ảnh: T.L

Trong năm 2026, đời sống kinh tế, xã hội của các tầng lớp nhân dân trong khối từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt khu dân cư ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được triển khai kịp thời.

Về kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong khối ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đạt 150 triệu đồng/năm; nhân dân tích cực tham gia đóng góp đầu tư xây dựng các tuyến đường nội khối, các thiết chế văn hóa với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Ông Trần Trí Thìn - Khối trưởng Khối Tân Phú 1, phường Vinh Phú phát biểu khai mạc. Ảnh: T.L

Công tác chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và khuyến học, khuyến tài được quan tâm. Trong năm, khối đã vận động nhân dân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" với số tiền 67 triệu đồng; ủng hộ gia đình khó khăn 24 triệu đồng; Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam 15,2 triệu đồng. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 89,7%; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu luôn giữ ổn định, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, khu dân cư luôn giữ được bình yên.

Lãnh đạo tỉnh và phường Vinh Phú tặng hoa, quà cho khối Tân Phú 1, phường Vinh Phú. Ảnh: T.L

Phát huy kết quả đạt được, năm 2027, khối Tân Phú 1, phường Vinh Phú tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đa dạng hóa các hình thức để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, vận động nhân dân tích cực huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng thiết chế văn hóa; tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân, làm giàu chính đáng; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư an toàn, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.