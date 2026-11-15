Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng

Lãnh đạo xã Phú Ninh trao quà của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Tại khu dân cư thôn Bồng Miêu, xã Phú Ninh, trong sáng 15/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức từ rất sớm với nhiều hoạt động sôi nổi với các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ… diễn ra trong bầu không khí đầm ấm, gắn bó, thấm đượm tinh thần đoàn kết.

Các trò chơi dân gian được tổ chức trong bầu không khí đầm ấm, gắn bó, thấm đượm tinh thần đoàn kết. (Ảnh: ANH QUÂN)

Thôn Bồng Miêu thuộc xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng, được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thôn Bồng Miêu cũ và thôn An Lâu với diện tích 2.097ha. Sau khi hợp nhất, thôn Bồng Miêu có 741 hộ dân với 2.973 nhân khẩu được tổ chức thành 16 Tổ đoàn kết.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Bồng Miêu, xã Phú Ninh được tổ chức với các hoạt động sôi nổi. (Ảnh: ANH QUÂN)

Từ khi thực hiện sắp xếp thôn Bồng Miêu mới, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp Chi bộ, Ban nhân dân thôn và các chi hội, đoàn thể chú trọng công tác tuyên truyền, vận động xem đây là nhiệm vụ hàng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; qua đó, giải quyết thấu đáo các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo được sự đồng thuận để củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng gia đình, tộc họ văn hóa.

Ngày hội thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương. (Ảnh: ANH QUÂN)

Ngoài ra, luôn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, vận động giúp nhau khi hoạn nạn rủi ro đột xuất như trong thôn có gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, tang gia, bà con trong khu dân cư đã tập trung đông đủ để thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ ngày công và vật chất tùy theo khả năng; góp phần làm cho tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt.

Đại biểu lãnh đạo xã Phú Ninh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Bồng Miêu. (Ảnh: ANH QUÂN)

Các chỉ tiêu đăng ký năm 2027 của thôn Bồng Miêu như: 100% hộ đạt gia đình văn hóa; vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 100% trở lên; hỗ trợ kịp thời hộ dân khó khăn, hoạn nạn đột xuất; tổ chức ra quân đợt vệ sinh môi trường; thực hiện các công trình được nâng cao chất lượng, duy trì, nâng cao chất lượng các tuyến đường tự quản.

Đại biểu lãnh đạo thôn Bồng Miêu tại ngày hội. (Ảnh: ANH QUÂN)

Phó Bí thư, Trưởng thôn Bồng Miêu Huỳnh Thị Duyên chia sẻ, thôn Bồng Miêu là một địa bàn miền núi trọng yếu của xã Phú Ninh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, trong đó có trên 40 hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nét đặc thù về thành phần dân cư, văn hóa; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Chính vì vậy, trong thời gian qua, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, toàn thể thôn Bồng Miêu đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh Đặng Văn Đào trao quà cho thôn Bồng Miêu tại ngày hội. (Ảnh: ANH QUÂN)

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Bồng Miêu, Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh Đặng Văn Đào cho biết, xã Phú Ninh được thành lập từ ngày 1/7/2025 và thực hiện sắp xếp các thôn từ ngày 1/7/2026. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn với tinh thần đoàn kết, đồng thuận và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; trong đó có sự đóng góp quan trọng của các thôn, có thôn Bồng Miêu.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh Đặng Văn Đào phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, thôn Bồng Miêu sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Mong rằng sau ngày hội hôm nay, tinh thần đại đoàn kết sẽ tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong mỗi gia đình, mỗi tổ đoàn kết và trong toàn thể cộng đồng dân cư; qua đó, góp phần xây dựng quê hương Bồng Miêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, đồng chí Đặng Văn Đào tin tưởng.

Trung tá Nguyễn Hoàng Cầu, Trưởng Công an xã Phú Ninh tặng quà của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Tại ngày hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã trao 9 phần quà cho 9 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh Đặng Văn Đào trao 10 phần quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Ninh đã trao 10 phần quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn... Ngoài ra, cũng tại ngày hội ở khu dân cư thôn Bồng Miêu, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã trao hàng chục suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Ninh đã trao 10 phần quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Bên cạnh những phần quà ý nghĩa gửi đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Ninh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2026.

Lãnh đạo xã Phú Ninh tặng giấy khen cho các tập và cá nhân. (Ảnh: ANH QUÂN)

Thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã dành sự quan tâm đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ cả về nguồn lực tài chính lẫn công tác tổ chức nhằm đưa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị-văn hóa sâu rộng trong toàn dân. Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy và đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ngày 12/11/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5204/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Theo đó, thành phố trích 7 tỷ 250 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2026 để phân bổ cho 93 xã, phường trên địa bàn, hỗ trợ trực tiếp cho 1.450 khu dân cư với mức 5 triệu đồng/khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức đồng loạt trong 2 ngày 14-15/11 với nhiều hoạt động sôi nổi. (Ảnh: ANH QUÂN)

Sự quan tâm sâu sát, kịp thời của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp không chỉ góp phần động viên, khích lệ tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố Đà Nẵng trong việc củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.