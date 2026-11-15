Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

* Tại xã Hướng Hiệp, Ban công tác Mặt trận thôn Đồng Phú tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đồng chí Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự và chung vui cùng ngày hội. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa khu dân cư thôn Đồng Phú, xã Hướng Hiệp - Ảnh: Hoàng Hùng

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Những năm qua, cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Phú luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Người dân tin tưởng, đồng thuận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.

Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư, hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội - Ảnh: Hoàng Hùng

Chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Phú, đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay, Ngày hội càng thêm ý nghĩa khi gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết, gắn kết người dân các thôn cũ thành một cộng đồng thống nhất; quan tâm hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh và môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, đội ngũ cán bộ cơ sở cần sâu sát địa bàn, gần dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, qua đó củng cố niềm tin và tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với người dân.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 30 suất quà, địa phương trao 20 suất quà hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Đồng Phú.

Hoàng Hùng - Minh Vũ

* Tại xã Nam Cửa Việt, Ban công tác Mặt trận thôn An Xuân Hà tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự và chung vui ngày hội cùng cán bộ, Nhân dân thôn An Xuân Hà.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Xuân Hà, xã Nam Cửa Việt - Ảnh: T.P

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn An Xuân Hà, xã Nam Cửa Việt đã cùng ôn lại lịch sử 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cũng như những kết quả địa phương đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng thôn An Xuân Hà, xã Nam Cửa Việt - Ảnh: T.P

Sau sáp nhập, thôn An Xuân Hà có tổng diện tích 105.1ha với 355 hộ/1.627 nhân khẩu. Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, Ban công tác Mặt trận thôn đã chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động.

Đặc biệt, nhờ nỗ lực vượt khó, sáng tạo trong lao động, đến nay, tổng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 46 triệu đồng/người/năm. Nhiều hộ gia đình đã xây dựng được nhà ở kiên cố, khang trang, diện mạo khu dân cư có nhiều đổi thay. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống văn hóa, giáo dục, sức khỏe và thực hiện chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chuyển biến tích cực. Đặc biệt, ý thức tham gia xây dựng cảnh quan môi trường, chỉnh trang nông thôn của người dân ngày càng được nâng lên. Công tác phát huy dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, hòa giải ở cộng đồng dân cư được quan tâm thực hiện.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội - Ảnh: T.P

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phấn khởi trước những kết quả khu dân cư thôn An Xuân Hà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người dân thôn An Xuân Hà tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển; khuyến khích người dân chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh và bảo vệ môi trường... Qua đó, từng bước đưa An Xuân Hà trở thành mái nhà chung của tình làng nghĩa xóm, nơi mọi người cùng sẻ chia, giúp đỡ nhau, cùng chung sức xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa, quà chúc mừng khu dân cư An Xuân Hà; trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Xã Nam Cửa Việt cũng đã trao tặng 1 tivi 65inch cho thôn nhằm phục vụ công tác hội họp, học tập trực tuyến.