Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao hỗ trợ sửa chữa nhà, sinh kế và giống vật nuôi cho các hộ khó khăn. Ảnh: Q.THẮNG

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam gắn với tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian thu hút sự tham gia của người dân. Ảnh: Q.THẮNG

Ngày hội diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đồng diễn dân vũ, nhiều trò chơi dân gian thu hút sự tham gia của nhân dân, hội viên phụ nữ tại 52 tổ dân phố trên địa bàn.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao hỗ trợ sửa chữa nhà, sinh kế và giống vật nuôi cho 20 hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng kinh phí gần 380 triệu đồng.

Nhân dân tham gia và cổ vũ các đội thi trò chơi dân gian. Ảnh: Q.THẮNG

UBND phường khen thưởng 12 tập thể và 8 cá nhân có đóng góp cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn. Ban tổ chức cũng trao giải các nội dung thi kéo co, nhảy bao bố, đẩy gậy và triển lãm ảnh Hòa Khánh xưa và nay.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh cho biết, năm 2026, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã tiên phong đưa công nghệ số vào đời sống cộng đồng. Qua đó, giúp người dân, đoàn viên, hội viên từng bước làm chủ công nghệ, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Năm 2026, Quỹ Vì người nghèo phường vận động và tiếp nhận được hơn 1,94 tỷ đồng; các tổ chức thành viên huy động hàng trăm triệu đồng để chăm lo Tết cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết.

Đồng thời nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, khám tầm soát sức khỏe miễn phí cho 1.000 đoàn viên, người lao động và sẻ chia nghĩa tình với đồng bào xã kết nghĩa Sông Kôn.

Nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư tiếp tục phát huy hiệu quả như: 52 tổ tự quản về trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, mô hình “Chi hội xanh”, “Tổ thu gom pin cũ”, “Bếp ăn yêu thương”, “Gian hàng 0 đồng”...