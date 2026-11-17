Tại tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam trong không khí đầm ấm, sôi nổi. Những hoạt động giao lưu, gặp mặt, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu không chỉ tạo niềm vui, sự gắn kết giữa các hộ dân mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại chặng đường xây dựng khu dân cư văn minh, phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng trao quà cho các hộ dân nhân dịp Ngày Đại đoàn kết bản Phủ, xã Thanh An.

Tổ dân phố Him Lam hiện có 350 hộ thường trú, 12 hộ tạm trú với 1.376 nhân khẩu. Năm 2026, dù có những thay đổi về tổ chức sau sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Qua bình xét, có 322/325 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 25 gia đình văn hóa tiêu biểu; tổ dân phố giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Tinh thần đại đoàn kết còn được cụ thể hóa bằng sự đồng thuận khi địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển. Điển hình là Dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên, có 203 hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng. Với sự phối hợp tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, đến hết tháng 10/2026, đã có 137 hộ nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng; 65 hộ tháo dỡ nhà, chuyển đến nơi ở mới và 33 hộ đang xây dựng nhà tại khu tái định cư.

Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm. Trong năm, người dân đóng góp 10,43 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách, người cao tuổi và chăm lo cho trẻ em. Tổ dân phố tổ chức 8 buổi tổng vệ sinh môi trường, thu hút trên 480 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia; 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch.

Người dân tổ dân phố Him Lam đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh. Ảnh CTV.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Him Lam chia sẻ: Phát huy những kết quả đạt được, Ban Công tác Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chú trọng an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, phát huy dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận.

Tại bản Phủ, xã Thanh An, Ngày hội lại mang đậm sắc màu văn hóa cộng đồng. Trong không khí vui tươi, người dân cùng tham gia các hoạt động giao lưu, văn nghệ, gặp gỡ, chia sẻ niềm vui sau một năm lao động, sản xuất. Việc tổ chức Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng có ý nghĩa khi tạo thêm không gian để mỗi người cùng trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc mình.

Ông Nguyễn Văn Thành, người dân bản Phủ chia sẻ: Ngày hội, bà con không chỉ được gặp gỡ, giao lưu, cùng vui văn nghệ mà còn có dịp hiểu thêm, trân trọng hơn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Đây cũng là dịp để các thế hệ trong bản cùng chia sẻ, nhắc nhở con cháu giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, phát huy tình đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Người dân bản Phủ, xã Thanh An vui ngày hội.

Bản Phủ hiện có 189 hộ, gần 800 nhân khẩu. Năm 2026, bản có 186/189 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98,4%. Nhân dân đóng góp trên 100 triệu đồng tiền, vật chất và ngày công lao động xây dựng nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm. Đặc biệt, bản duy trì 2 đội văn nghệ, thành lập tổ tự quản vệ sinh môi trường với 11 thành viên.

Bà Quàng Thị Phương, Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản Phủ cho biết: Ban Công tác Mặt trận tiếp tục phối hợp với chi bộ, trưởng bản và các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa. Cùng với đó, chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, duy trì vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Với người dân, Ngày hội không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là dịp để mỗi thành viên trong cộng đồng thêm gắn bó, cùng nhìn lại những việc đã làm được và động viên nhau tiếp tục xây dựng bản làng, khu phố ngày càng khởi sắc.

Ban Công tác Mặt trận bản Phình Cứ, xã Pú Nhung cam kết thi đua.

Bà Khoàng Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mường Thanh cho biết, hiện các bản, tổ dân phố trên địa bàn đang tích cực chuẩn bị Ngày hội. Việc tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tạo thêm không khí hào hứng, giúp người dân có dịp giới thiệu trang phục, tiếng hát, điệu múa, trò chơi dân gian và nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Qua đó, góp phần kết nối các thế hệ, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Ở mỗi địa bàn, cách thức tổ chức có thể khác nhau, song điểm chung là sự hưởng ứng, tham gia chủ động của Nhân dân. Người dân vừa là chủ thể tạo nên không khí ngày hội, vừa là người trực tiếp gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa và thành quả xây dựng khu dân cư. Những cuộc gặp gỡ, lời thăm hỏi, tiết mục văn nghệ hay hoạt động biểu dương gia đình tiêu biểu đều góp phần vun đắp tình cảm cộng đồng, củng cố niềm tin và sự đồng thuận giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở.

Người dân bản Nậm Mu, xã Pú Nhung tham gia trò chơi trong Ngày Đại đoàn kết.

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Tại Ngày hội năm 2026 ở bản Phủ, xã Thanh An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng nhấn mạnh, Ngày hội là dịp phát huy truyền thống đoàn kết, cùng nhìn lại kết quả xây dựng cộng đồng. Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân; vận động người dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo an sinh xã hội.

Từ những ngày hội đã diễn ra đến các khu dân cư đang chuẩn bị tổ chức, tinh thần đoàn kết và niềm vui chung tiếp tục lan tỏa. Việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần kết nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc, tạo nền tảng xây dựng khu dân cư văn minh, giàu bản sắc, góp phần phát triển Điện Biên bền vững.