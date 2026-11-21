Vòng chung kết Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ XX -2026 diễn ra sôi nổi. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Phan Việt Hùng nhấn mạnh, Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội – Cúp Nestlé MILO là một trong những sân chơi thể thao tiêu biểu, được tổ chức liên tục suốt 20 năm qua. Chặng đường ấy không chỉ ghi dấu sự trưởng thành của giải mà còn góp phần thúc đẩy phong trào bóng rổ học đường, thu hút ngày càng nhiều nhà trường, thầy cô giáo và học sinh Thủ đô tham gia.

Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Phan Việt Hùng phát biểu khai mạc giải. Ảnh: BTC

Nhà báo Phan Việt Hùng trân trọng cảm ơn Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội, Công ty cổ phần Động Lực, Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn cùng các đơn vị, cá nhân đã đồng hành với giải đấu. Đáng chú ý, từ năm 2027, sự hợp tác giữa Nestlé MILO và NBA (Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Hoa Kỳ) được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội để trẻ em, thanh thiếu niên tiếp cận môn bóng rổ, phát triển kỹ năng và xây dựng lối sống năng động với tinh thần “Làm được cùng nhau”.

Đại diện đơn vị đăng cai, Nhà giáo Hồ Hồng Anh bày tỏ niềm vui khi được chào đón 32 đội bóng xuất sắc về tranh tài. Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn cam kết tạo điều kiện tốt nhất để giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, đồng thời chúc các đội thi đấu tự tin, đoàn kết, cống hiến những trận đấu đẹp mắt với tinh thần fair-play.

Các đội bóng tranh tài sôi nổi ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Trước khi bước vào vòng chung kết, các đội đã trải qua vòng loại với tổng cộng 142 trận đấu đầy cạnh tranh. Vượt qua nhiều đối thủ, 32 đội bóng, gồm 16 đội nam và 16 đội nữ, đã giành quyền góp mặt ở chặng đua cuối cùng.

Đây là sân chơi rất hấp dẫn cho các cầu thủ nhí. Ảnh: BTC

Không chỉ là cuộc tranh tài để tìm ra những nhà vô địch, giải đấu còn là dịp để các cầu thủ nhí giao lưu, học hỏi, rèn luyện bản lĩnh và tinh thần đồng đội. Sau 20 năm tổ chức, Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội – Cúp Nestlé MILO tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của một sân chơi thể thao học đường giàu ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích vận động và phát triển phong trào bóng rổ trong lứa tuổi học sinh tiểu học.