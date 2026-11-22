Các đại biểu và Ban giám khảo tham dự liên hoan

Liên hoan năm nay quy tụ các đoàn nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng tiêu biểu đến từ các cụm xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động văn hóa trọng tâm nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái cùng nét đẹp trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc xứ Lạng.

Tiết mục biểu diễn của đội thi cụm Tràng Định

Tiết mục biểu diễn của đội thi cụm phường Kỳ Lừa

Tại liên hoan, các đoàn tham gia 2 phần thi: đàn tính, hát then và trình diễn trang phục dân tộc.

Ở phần thi đàn tính, hát then, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng trình diễn trực tiếp các tiết mục độc tấu, hòa tấu đàn tính và làn điệu then truyền thống với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, con người Lạng Sơn và phản ánh đời sống lao động sản xuất, nét đẹp phong tục địa phương.

Ở phần thi Trình diễn trang phục dân tộc, mỗi đoàn giới thiệu các bộ trang phục nguyên bản (ngày thường, lễ hội, lễ cưới truyền thống) của từ 2 dân tộc trở lên kết hợp phần thuyết minh sinh động về giá trị văn hóa của từng bộ trang phục.

Tiết mục của đội thi cụm Văn Lãng

Tiết mục của đội thi cụm Bắc Sơn tại liên hoan

Với sự chuẩn bị công phu, dàn dựng bài bản, các đội đã cống hiến những làn điệu then mượt mà, sâu lắng, những màn hòa tấu đàn tính rộn ràng cùng phần trình diễn trang phục truyền thống tinh tế, giàu bản sắc; qua đó tái hiện sinh động đời sống văn hóa, lao động sản xuất và tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc, mang đến cho khán giả và du khách không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc.

Phần thi trình diễn trang phục dân tộc của đội thi cụm Bắc Sơn

Đông đảo người dân theo dõi các tiết mục biểu diễn

Theo kế hoạch, chương trình tổng kết, trao giải công diễn các tiết mục xuất sắc sẽ diễn ra vào tối 24/11/2026.