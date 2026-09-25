Sôi nổi Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi và Khai mạc Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026.

Dự lễ phát động có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác Người cao tuổi tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Hoàng Đức Quế - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Lào Cai, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan và đông đảo Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Chương trình mở đầu đầy ấn tượng với màn đồng diễn dưỡng sinh do các hội viên Câu lạc bộ Trường sinh đạo thái cực quyền phường Yên Bái biểu diễn.

Màn đồng diễn dưỡng sinh "Trường sinh đạo thái cực quyền".

Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác Người cao tuổi tỉnh đã chính thức phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 và tuyên bố khai mạc Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026..

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò Người cao tuổi. Tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa được ngân sách Trung ương hỗ trợ (với mức hỗ trợ 50%, dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng mức hỗ trợ này lên phù hợp với thực tế); triển khai nhiều mô hình chăm sóc người cao tuổi tại các cơ sở Bảo trợ xã hội, cơ sở dưỡng lão và Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng; thí điểm mô hình dưỡng lão bán trú tự nguyện; công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi luôn được chú trọng.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà ý nghĩa cho các cụ ông, cụ bà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao cờ lưu niệm động viên các đoàn vận động viên và lực lượng trọng tài về tham dự giải.

Ban tổ chức trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Các đơn vị tham gia giải.

Ngay sau lễ phát động, các đội đã bước vào thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, tạo nên không khí tưng bừng, vui tươi.

Những trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn tại Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026.

Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi tỉnh Lào Cai lần thứ I diễn ra trong 2 ngày (25 - 26/9) tại Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh, quy tụ 34 đội đến từ 19 Hội Người cao tuổi và Câu lạc bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào chiều ngày 26/9, hứa hẹn mang đến những trận tranh tài hấp dẫn, tinh thần thể thao cao thượng, niềm vui và gắn kết cộng đồng.

Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi tỉnh Lào Cai và Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chăm lo cho thế hệ người cao tuổi.