Sôi nổi lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 tại Lào Cai

Lào Cai lan tỏa thông điệp "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên"

Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP. Hà Nội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Với thông điệp "Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh", sự kiện là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong Nhân dân thuộc Chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Tại điểm cầu trung tâm Hà Nội (khu vực hồ Hoàn Kiếm), sự kiện thu hút khoảng 12.000 người tham gia. Cùng thời điểm, tại các điểm cầu của 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, từ 1.500 đến 5.000 người tại mỗi địa phương đã đồng loạt hưởng ứng chạy tại các quảng trường, công viên, trung tâm văn hóa - thể thao và các tuyến phố.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026

Tại điểm cầu Lào Cai, ngay từ sớm, không khí tại cơ sở 2 Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh đã vô cùng náo nhiệt. Gần 3.800 đại biểu đại diện lãnh đạo các bạn, sở, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân đã đến tham gia, theo dõi truyền hình trực tiếp lễ phát động cấp quốc gia, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể.

Các đại biểu và Nhân dân Lào Cai theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ phát động cấp quốc gia kết nối từ điểm cầu Thủ đô Hà Nội với thông điệp "Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh".

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đại diện các tầng lớp nhân dân Lào Cai đã hào hứng tham gia chạy đồng hành cự ly khoảng 1,5 km. Đoàn di chuyển từ đường Lý Thường Kiệt, rẽ sang đường 30/4 và tập kết tại cổng B Nhà thi đấu tỉnh, tạo nên không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần thể thao sâu rộng đến toàn thể cộng đồng.

Gần 3.800 người hưởng ứng tham gia chạy đồng hành cự ly 1,5 km qua các tuyến đường chính của phường Cam Đường, tạo khí thế sôi nổi.

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia ngày hội, em Vũ Mai Đan, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Nam Cường (phường Cam Đường) hào hứng: “Tập luyện thể dục thể thao mang lại cho em sức khỏe và tinh thần thoải mái để học tập và làm việc. Em thấy ngày hội hôm nay rất ý nghĩa. Chắc chắn em sẽ duy trì thói quen tập luyện thể thao hằng ngày để nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt cho việc học tập và cuộc sống”.

Em Vũ Mai Đan, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Nam Cường hào hứng chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình.

Đánh giá về ý nghĩa sự kiện, ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: “Đây là đợt phát động rộng khắp trên toàn quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ hội và môi trường thuận lợi để mỗi người dân rèn luyện thể thao thường xuyên, nâng cao thể lực. Hy vọng phong trào sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, giúp người dân nâng cao ý thức tự giác rèn luyện sức khỏe. Thông qua cuộc vận động, chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành quan tâm đầu tư nhiều hơn cho các phong trào thể thao cơ sở, đẩy mạnh mô hình câu lạc bộ và hoàn thiện hệ thống thiết chế, sân bãi tập luyện. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Sở sẽ tích cực tham mưu cho tỉnh phát triển phong trào thể thao quần chúng sâu rộng ở mọi lứa tuổi, từ đó phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân nòng cốt cho thể thao thành tích cao của Lào Cai trong thời gian tới.”

Hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao sôi nổi trong khuôn khổ lễ phát động.

Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức đã triển khai chuỗi hoạt động thể thao phong phú như: Giao lưu pickleball, bóng đá khối THPT, cờ vua, cầu lông, võ thuật... Đồng thời, tổ chức các gian hàng tư vấn sức khỏe và hướng dẫn phương pháp tập luyện phù hợp với từng lứa tuổi cũng thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo Nhân dân.

Bác sĩ tư vấn sức khỏe cho người dân trong khuôn khổ lễ phát động.

Người dân được các huấn luyện viên thể thao hướng dẫn phương pháp tập luyện thể thao an toàn, khoa học phù hợp với từng lứa tuổi.

Thông qua lễ phát động, tỉnh Lào Cai tiếp tục khẳng định quyết tâm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, hướng tới mục tiêu xây dựng con người Lào Cai năng động, khỏe mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.