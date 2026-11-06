SÔI NỔI LỄ KHAI MẠC GIẢI ĐÁ CẦU KHỐI THCS VÀ THPT TỈNH LÀO CAI NĂM 2026

Tham dự giải có 21 đoàn với 200 vận động viên là học sinh các trường THCS, THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh.

Các vận động viên là học sinh THCS, THPT tham gia giải với tinh thần thể thao cao thượng và quyết tâm cao nhất.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các Đoàn vận động viên.

Giải gồm các nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam và đội tuyển nữ.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung đội tuyển nam, đội tuyển nữ. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tạo không khí thi đua trong học sinh.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung đội tuyển nam, nữ.

Những pha cầu kịch tính.

Màn ăn mừng tiếp thêm sức mạnh cho đội.

Giải là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng thi đấu, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng tài năng thể thao trẻ, đặc biệt với môn đá cầu trong trường học.

Giải sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 11.