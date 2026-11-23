Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, UBND phường Hà Huy Tập vừa tổ chức lễ hội trò chơi dân gian, tạo thành không gian văn hóa sôi nổi, gắn kết cộng đồng với nhiều hoạt động vui tươi, hấp dẫn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Lễ hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc truyền thống như: chương trình văn nghệ, hội thi kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống, bịt mắt bắt vịt, cuộc thi vẽ tranh tuổi học trò, gian hàng trưng bày sách, sản phẩm OCOP...

Hội thi kéo co là một trong những điểm nhấn của lễ hội, thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Các đội thi đến từ các tổ dân phố tranh tài quyết liệt, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể qua trò chơi kéo co.

Trò chơi nhảy bao bố mang đến những màn tranh tài vui nhộn.

Trò chơi bịt mắt bắt vịt mang đến nhiều tiếng cười cho người tham gia và người xem.

Không gian lễ hội còn tạo điểm nhấn bởi các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh, con người phường Hà Huy Tập thân thiện, cần cù, sáng tạo. Trong ảnh: Lãnh đạo phường Hà Huy Tập tham quan các gian hàng sản phẩm OCOP của địa phương.

Lễ hội dân gian hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt nam năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đơn thuần mà còn là ngày hội lớn của Nhân dân, nơi hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết của quê hương. Qua đó, những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa trong cộng đồng. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phường Hà Huy Tập sẽ tiếp tục quan tâm phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao thiết thực, ý nghĩa hơn nữa; đồng thời, khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân sẽ trở thành chủ thể tích cực trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường Hà Huy Tập ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hà Huy Tập