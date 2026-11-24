Tâm điểm của Ngày Văn hóa Việt Nam là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tối 24-11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Chương trình do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” sẽ diễn ra tối 24-11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh buổi tổng duyệt chương trình. Khánh Tú Tuyến

“Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” có khoảng 50.000 đại biểu, khán giả; truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng, lan tỏa trên các kênh, nền tảng thông tin chính thống.

Chương trình là một điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, góp phần tôn vinh những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền, sáng tạo các giá trị văn hóa Việt Nam.

Được tổ chức tại Hà Nội, chương trình còn thể hiện trách nhiệm của Thủ đô trong hội tụ, kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa của mọi vùng miền, các dân tộc Việt Nam.

“Muôn sắc Việt Nam”: Những thông tin cần biết trước giờ khai màn

Tên gọi “Muôn sắc Việt Nam” tôn vinh sự phong phú, đa dạng của văn hóa các dân tộc, vùng miền trên đất nước Việt Nam; mỗi sắc màu mang vẻ đẹp, giá trị riêng, cùng bồi đắp nên bản sắc và sức sống của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” khẳng định chiều sâu tư tưởng và sức mạnh gắn kết của văn hóa dân tộc. “Văn hóa soi đường” phản ánh sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, thể hiện vai trò của văn hóa trong định hướng nhận thức, bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, tạo nền tảng tinh thần và động lực cho phát triển. “Non sông hòa nhịp” biểu đạt tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn bó giữa các vùng miền, dân tộc, thế hệ; sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa gìn giữ bản sắc với sáng tạo, phát triển và hội nhập.

Mỗi sắc màu văn hóa đều đáng được trân trọng; sự đa dạng làm giàu bản sắc, sự đoàn kết tạo nên sức mạnh và văn hóa kết nối con người trên hành trình phát triển đất nước, đặc biệt trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Phóng viên Cơ quan Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ liên tục cập nhật không khí Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, đặc biệt là tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Đến Mỹ Đình thưởng thức “Muôn sắc Việt Nam” tối nay: Những điều khán giả cần lưu ý

Tối nay (24-11), Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội hứa hẹn mang đến một đêm hội văn hóa, âm nhạc và ánh sáng đầy cảm xúc.

Ban Tổ chức công bố sơ đồ chi tiết khu vực sự kiện nhằm tạo thuận lợi cho khán giả tham dự chương trình.

Để có trải nghiệm trọn vẹn nhất, Ban Tổ chức lưu ý khán giả một số nội dung khi đến tham dự chương trình:

Di chuyển và vào sân:Khán giả nên chủ động đến sớm, lựa chọn lộ trình phù hợp, theo dõi sơ đồ chỉ dẫn, vào đúng cổng và khu vực khán đài ghi trên vé; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tình nguyện viên.

Mặc đủ ấm: Thời tiết Hà Nội về đêm khá lạnh, chương trình diễn ra ngoài trời, khán giả cần chủ động mặc đủ ấm để bảo đảm sức khỏe và thoải mái thưởng thức chương trình.

Nhận áo mưa và lightstick:Ngay tại khu vực check-in, khán giả sẽ được Ban Tổ chức tặng áo mưa và gậy ánh sáng (lightstick). Hãy nhớ nhận quà trước khi vào sân để cùng tạo nên một biển ánh sáng rực rỡ trong đêm hội.

Ưu tiên trang phục mang bản sắc văn hóa Việt Nam: Ban Tổ chức khuyến khích khán giả mặc áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc những trang phục mang họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam, phù hợp với thời tiết. Hãy để mỗi khán giả trở thành một sắc màu văn hóa trong đêm hội “Muôn sắc Việt Nam”.

Người dân hào hứng check-in từ sáng sớm, chờ đón chương trình “Muôn sắc Việt Nam”

Hơn 7h sáng 24-11, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (62 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) cùng một người bạn đã có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (bên trái) cùng bạn có mặt từ hơn 7h sáng để chụp ảnh với chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Kim Tiến

Bà Tuyết Mai chia sẻ: “Tôi thấy đây là một sự kiện rất lớn và có ý nghĩa. Qua thông tin giới thiệu, tôi cảm nhận chương trình thể hiện các giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam. Tôi mong "Muôn sắc Việt Nam" sẽ lan tỏa văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế. Tối nay, gia đình tôi sẽ cùng nhau theo dõi chương trình qua truyền hình. Dù vậy, tôi vẫn muốn đến tận nơi để cảm nhận không khí ngày hội”.

Sáng nay, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, không khí chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tiếp tục diễn ra sôi động. Sân khấu trung tâm cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng được kiểm tra, vận hành thử, sẵn sàng đón khán giả.

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra lúc 20h, có thời lượng tối đa 120 phút và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, H1 và các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả, đây là điểm nhấn nghệ thuật trong ngày hội, góp phần lan tỏa niềm tự hào về văn hóa và con người Việt Nam.

Không chỉ được thể hiện qua các hoạt động nghệ thuật, tinh thần tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa còn được cụ thể hóa bằng những hoạt động phục vụ cộng đồng. Trong ngày 24-11, nhiều di tích, điểm tham quan trên địa bàn thành phố mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách.

Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm trở thành nơi quy tụ của các làng nghề truyền thống Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Anh Lê Văn Bằng (phường Yên Sở, Hà Nội) cho biết, trong Ngày Văn hóa Việt Nam, gia đình anh sẽ đưa các con đi tham quan Hoàng thành Thăng Long và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Theo anh, việc miễn phí vé tham quan tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình đưa con em đến những địa điểm giàu giá trị lịch sử, văn hóa, qua đó giúp các cháu hiểu thêm về Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Xã Thanh Trì tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam trong tối 23-11. Ảnh: PV

Tại cơ sở, không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm di sản và quảng bá làng nghề được các xã, phường triển khai. Nhiều địa phương lựa chọn giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, giá trị di sản và sản phẩm truyền thống gắn với ứng dụng công nghệ số, góp phần tạo sức lan tỏa của ngày hội, đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 được tổ chức trên phạm vi cả nước, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Với vị thế là Thủ đô nghìn năm văn hiến, Hà Nội đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với người dân và du khách.

Người dân Thủ đô hào hứng trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống

Sáng 24-11, dù trời, có mưa lất phất, nhiều người dân vẫn tập trung về khu vực hồ Hoàn Kiếm tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ghi nhận từ 8h30, quanh hồ Hoàn Kiếm đã có khá đông người dân, du khách. Quảng trường trước tượng đài vua Lý Thái Tổ cùng các không gian trải nghiệm tại Quảng trường phía Đông, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 47 Hàng Dầu) khá đông người.

Du khách tham quan gian hàng thủ công truyền thống. Ảnh: Thống Nhất

Tại số 47 Hàng Dầu, các gian giới thiệu sản phẩm làng nghề như nón làng Chuông, quạt Chàng Sơn, sơn mài Đường Lâm, tò he Phượng Dực... được người dân quan tâm. Đặc biệt, gian trải nghiệm làm dép cao su thu hút đông học sinh. Các em được quan sát cách làm, tự tay luồn dây quai dép và tìm hiểu về đôi dép lốp gắn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chị Nguyễn Thị Loan (Phú Thọ) cho biết đây là lần thứ hai chị đưa con về khu vực trung tâm thành phố tham gia trải nghiệm. Lần này, hai mẹ con đặc biệt ấn tượng với gian làm dép Bác Hồ. “Các con đã nhìn thấy hình ảnh Bác đi dép cao su trong sách, tranh ảnh, nhưng khi được tận mắt xem cách làm dép và tự tay trải nghiệm, con hiểu hơn về câu chuyện của đôi dép. Tôi mong con cảm nhận được lối sống giản dị của Bác và biết trân trọng những giá trị ấy”, chị Loan chia sẻ.

Du khách nhí hào hứng với khu làm dép Bác Hồ. Ảnh: Thống Nhất

Gian trải nghiệm giới thiệu nghệ nhân Phạm Quang Xuân, được nhiều người gọi là “Vua dép lốp”. Sinh năm 1942 tại Hà Nội, ông gắn bó nhiều năm với nghề chế tác dép từ lốp cao su tái chế. Năm 1970, ông là một trong 5 người thợ được chọn làm lại 10 đôi dép Bác Hồ theo đặt hàng của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Những đôi dép hiện được trưng bày tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Em Trần Văn Anh hào hứng khi được tự tay luồn dây quai dép. Trần Văn Anh chia sẻ: “Em rất thích gian hàng này vì được tự tay làm dép. Qua hoạt động này, em hiểu thêm về đôi dép Bác Hồ thường đi và thấy Bác thật giản dị. Em sẽ cố gắng học tập tốt, chăm ngoan và làm nhiều việc tốt như lời dặn của Bác”.

Các gian trưng bày tại khu vực 47 Hàng Dầu thu hút khá đông người dân tham quan từ sáng sớm. Ảnh: Thống Nhất

Trong khi đó, Quảng trường phía Đông hấp dẫn người dân bởi cảnh quan và những ngôi nhà cổ được dựng lên, gợi lại nét đẹp Hà Nội truyền thống. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ dừng chân tham quan, chụp ảnh trong không gian phố phường xưa.

Chị Nguyễn Khánh Ly (xã Quang Minh) cho biết chị và bạn đã lên kế hoạch từ nhiều ngày trước để về hồ Hoàn Kiếm trải nghiệm các hoạt động văn hóa. “Hôm nay được nghỉ, chúng tôi muốn tham quan, tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống ngay giữa trung tâm Thủ đô. Dù trời mưa nhẹ, không khí vẫn rất vui. Chúng tôi đã chụp được nhiều ảnh đẹp, vừa lưu giữ kỷ niệm, vừa có dịp tìm hiểu thêm về các làng nghề”, chị Ly chia sẻ.

Thành viên Câu lạc bộ Vũ điệu Hồ Gươm hưởng ứng Ngày hội Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất

Chị Ly chia sẻ, chị đặc biệt ấn tượng với gian gốm sứ Bát Tràng tại số 47 Hàng Dầu. Được ngắm sản phẩm thủ công và nghe giới thiệu về làng nghề giúp chị hiểu thêm về văn hóa Hà Nội.

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