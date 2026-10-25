Sôi nổi không khí luyện tập trước vòng bán kết

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh chủ động sắp xếp thời gian, Ban Tổ chức bố trí các ca tập vào buổi sáng và chiều, liên tục từ chiều ngày 24 đến 27/10, dành cho từng nhóm thí sinh đến từ các địa phương, đơn vị.

Tại vòng bán kết, mỗi thí sinh sẽ trình bày 1 ca khúc tự chọn, thể hiện sở trường và dấu ấn cá nhân.

Đồng hành cùng các thí sinh là ban nhạc Biển Sáng, đến từ phường Tân Thành, trực tiếp hỗ trợ ráp nhạc, điều chỉnh tông và âm thanh. Sự phối hợp ăn ý cùng sự hỗ trợ chuyên nghiệp của ban nhạc giúp các thí sinh thêm tự tin, sẵn sàng bước vào vòng tranh tài quan trọng.

Ban nhạc Biển Sáng đồng hành cùng các thí sinh trong quá trình luyện tập, chuẩn bị cho vòng bán kết.

Tại sàn tập, tinh thần chủ động, nghiêm túc cùng niềm đam mê âm nhạc của các thí sinh được thể hiện qua từng câu hát, nhịp điệu. Nhiều thí sinh mạnh dạn thử sức với những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật biểu diễn và chiều sâu cảm xúc.

Thí sinh Lê Thành Nguơn, đến từ Bạc Liêu chọn ca khúc Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An - đây là tác phẩm đòi hỏi khả năng xử lý kỹ thuật và truyền tải cảm xúc.

“Chọn ca khúc khó là áp lực lớn, nhưng có sự đồng hành chuyên nghiệp của các nhạc công đã giúp tôi giải toả lo lắng. Tôi chú trọng truyền tải trọn vẹn câu chuyện và thông điệp ý nghĩa của bài hát đến người nghe”, thí sinh Lê Thành Nguơn bày tỏ.

Thí sinh Lê Thành Nguơn lựa chọn ca khúc Con cò, gửi gắm cảm xúc về hình ảnh người mẹ tảo tần.

Lần thứ ba góp mặt tại sân chơi này, thí sinh Nguyễn Đức Hiệp, đến từ phường Giá Rai, lựa chọn ca khúc Những ánh sao đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

Đức Hiệp chia sẻ, ca khúc tái hiện tinh thần mạnh mẽ, khí thế hăng hái của những người tham gia xây dựng, kiến thiết quê hương. Với quyết tâm chinh phục giải thưởng cao, anh chủ động rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng biểu diễn để mang đến khán giả một tiết mục chỉn chu, giàu cảm xúc.

Thí sinh Nguyễn Đức Hiệp tích cực luyện tập, chuẩn bị cho lần thứ ba tham gia Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

Hai học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Bạc Liêu là Nguyễn Mai Phương và Nguyễn Thị Trác Lâm nhận được sự động viên, hỗ trợ từ gia đình và nhà trường để tham gia cuộc thi. Cùng là thành viên Câu lạc bộ Văn nghệ của trường, cả hai có chung niềm đam mê ca hát và mong muốn thử sức tại sân chơi âm nhạc này.

Chia sẻ về việc lựa chọn ca khúc Đất nước lời ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho cho vòng bán kết, Mai Phương cho biết em đặc biệt yêu thích giai điệu và ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm.

“Dù từng hát bài này ở vòng tuyển chọn, em vẫn quyết định thể hiện lại tại vòng bán kết. Qua quá trình quan sát và học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, em đã chủ động điều chỉnh cách lấy hơi, nhả chữ để truyền tải cảm xúc tốt hơn”, thí sinh Mai Phương chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Mai Phương luyện tập ca khúc Đất nước lời ru cùng ban nhạc.

Sự đồng hành của gia đình cũng là nguồn động viên để các thí sinh trẻ tự tin theo đuổi niềm đam mê ca hát.

Bên cạnh việc luyện tập cùng ban nhạc, các thí sinh còn chủ động ghi lại phần trình bày để xem lại, đánh giá và rút kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện kỹ năng biểu diễn trước khi bước vào vòng thi chính thức.

Không khí luyện tập thêm hào hứng khi thí sinh phối hợp ăn ý với ban nhạc, từng bước hoàn thiện phần trình diễn.

Vòng bán kết Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Cà Mau lần thứ I sẽ diễn ra trong ngày 28 và 29/10, với 4 buổi thi tại Hội trường Báo và Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức cùng tinh thần nỗ lực, quyết tâm của 74 thí sinh, vòng thi hứa hẹn mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, giàu cảm xúc, góp phần tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, toả sáng với đam mê./.