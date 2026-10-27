Sôi nổi không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống ở Thuận Lợi

Lãnh đạo xã Thuận Lợi cùng đại biểu và nhân dân địa phương tham dự Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống và giao lưu cộng đồng. Ảnh: Quang Minh

Chương trình mang đến nhiều hoạt động đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, nổi bật là văn hóa Xtiêng, cộng đồng cư dân sinh sống lâu đời tại địa phương. Người dân và du khách được thưởng thức độc tấu đàn đá, trình diễn bộ tiêu bản Đàn đá Lộc Hòa - Bảo vật quốc gia, các tiết mục múa “Trỉa lúa trên nương”, hoạt cảnh “Vũ điệu bắt cá”, bài chiêng “Vui hội” và nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc khác. Âm thanh cồng chiêng cùng những làn điệu dân gian góp phần tái hiện đời sống văn hóa, tinh thần và tăng cường sự gắn kết cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ gắn liền với đời sống sản xuất của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn được biểu diễn, mang lại không khí vui tươi, sôi nổi. Ảnh: Quang Minh

Bên cạnh đó, đại biểu và du khách còn được trải nghiệm cà phê pha bằng ống tre, tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và sản phẩm văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số địa phương.

Bà Bùi Thị Minh Thúy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận Lợi cùng đại biểu trải nghiệm không gian văn hóa và thăm các gian hàng sản phẩm OCOP của địa phương. Ảnh: Quang Minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận Lợi Nguyễn Đức Thành cùng lãnh đạo xã trải nghiệm không gian văn hóa. Ảnh: Quang Minh

Các hoạt động góp phần gìn giữ, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của Thuận Lợi theo hướng xanh, sạch và bền vững.