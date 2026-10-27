Sôi nổi không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống ở Thuận Lợi
Tối 26-10, trong khuôn khổ Tuần lễ Phú Riềng Đỏ năm 2026, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận Lợi (thành phố Đồng Nai) tổ chức Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống và giao lưu cộng đồng tại Công viên cây xanh Ngã 6, ấp Làng 3, thu hút khoảng 2 ngàn đại biểu, du khách và người dân tham dự.
Chương trình mang đến nhiều hoạt động đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, nổi bật là văn hóa Xtiêng, cộng đồng cư dân sinh sống lâu đời tại địa phương. Người dân và du khách được thưởng thức độc tấu đàn đá, trình diễn bộ tiêu bản Đàn đá Lộc Hòa - Bảo vật quốc gia, các tiết mục múa “Trỉa lúa trên nương”, hoạt cảnh “Vũ điệu bắt cá”, bài chiêng “Vui hội” và nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc khác. Âm thanh cồng chiêng cùng những làn điệu dân gian góp phần tái hiện đời sống văn hóa, tinh thần và tăng cường sự gắn kết cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
Bên cạnh đó, đại biểu và du khách còn được trải nghiệm cà phê pha bằng ống tre, tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và sản phẩm văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số địa phương.
Các hoạt động góp phần gìn giữ, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của Thuận Lợi theo hướng xanh, sạch và bền vững.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202610/soi-noi-khong-gian-trai-nghiem-van-hoa-truyen-thong-o-thuan-loi-e4c7f59/