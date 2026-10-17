Sôi nổi không gian “Hoa trái bốn mùa - Trải nghiệm và kết nối” tại Công viên Mường Lò

Với chủ đề “Hương sắc bốn mùa - Đậm đà bản sắc”, không gian "Hoa trái bốn mùa - Trải nghiệm và kết nối", chương trình được tổ chức thành không gian mở, kết hợp hài hòa giữa hoạt động xúc tiến thương mại nông sản và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Sự kiện được tổ chức tại Công viên Mường Lò, phường Trung Tâm.

Tại khu vực trưng bày đã giới thiệu các sản vật nông nghiệp đặc trưng như bưởi, thanh long, cam và các loại nông sản địa phương đạt chất lượng. Người dân và du khách không chỉ tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất mà còn trực tiếp thưởng thức và mua sắm nông sản ngay tại gian hàng.

Các đồng chí lãnh đạo phường Trung tâm tham gia sự kiện.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là các hoạt động thể thao dân tộc và trò chơi dân gian truyền thống như kéo co, ném còn, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt..... Các nội dung thi đấu và trải nghiệm diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách nhiệt tình tham gia, tạo không khí trải nghiệm thực tế hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Mường Lò thân thiện và mến khách.

Các môn thể thao truyền thống thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Việc tổ chức không gian “Hoa trái bốn mùa - Trải nghiệm và kết nối” do UBND phường Trung Tâm tổ chức đã hiện thực hóa mô hình kết nối nông nghiệp với phát triển dịch vụ - du lịch. Thông qua việc đưa các sản vật nông nghiệp chủ lực vào không gian lễ hội, địa phương đã rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng, tạo kênh quảng bá và tiêu thụ nông sản tại chỗ hiệu quả, giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng thời gian lưu trú và trải nghiệm cho du khách khi đến với Mường Lò.

Người dân cổ vũ nhiệt tình cho các hoạt động thi đấu thể thao.

Sự thành công của chương trình khẳng định hướng đi đúng của phường Trung Tâm trong việc khai thác tối đa tiềm năng kinh tế nông nghiệp gắn liền với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa bản địa, góp phần xây dựng hình ảnh vùng đất Mường Lò giàu bản sắc, thân thiện và phát triển bền vững.