Hai đội đua ghe Ngo nam tranh tài tại giải. (Ảnh: NGỌC HÂN)

Đây là hoạt động văn hóa-thể thao trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo năm 2026, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo đồng bào Khmer, người dân địa phương và du khách.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang qua các nhiệm kỳ; Hòa thượng Tăng Nô, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng quý vị chư tăng, đại biểu và đông đảo đồng bào Khmer.

Các đội đua trước giờ khai mạc. (Ảnh: NGỌC HÂN)

Giải đấu năm nay có quy mô mở rộng, với sự góp mặt của hơn 80 đội ghe Ngo nam và nữ đến từ trong và ngoài thành phố, trong đó có 15 đội đến từ tỉnh Cà Mau. Trong hai ngày thi đấu (23 và 24/11), các đội sẽ tranh tài ở hai nội dung truyền thống là cự ly 1.200m nam và 1.000m nữ.

Phát biểu khai mạc, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng tri ân thiên nhiên của đồng bào Khmer mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sức mạnh cộng đồng. Qua sự kiện, Cần Thơ kỳ vọng quảng bá mạnh mẽ hình ảnh một đô thị năng động, nghĩa tình, giàu bản sắc văn hóa dân tộc đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngay sau nghi thức tuyên bố khai mạc, tiếng trống lệnh vang lên hòa cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả, chính thức mở màn cho những chặng đua đầy gay cấn, hấp dẫn.