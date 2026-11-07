Sôi nổi hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 744/KH-UBND về tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026”.

Kế hoạch hướng tới nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững; đồng thời tôn vinh, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học của Hà Tĩnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, thực hành, thụ hưởng văn hóa.

Buổi họp báo trực tuyến toàn quốc về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Ở cấp tỉnh, 6 hoạt động trọng điểm được triển khai trong tháng 11, gồm: Lễ xuất quân đoàn thể thao tỉnh Hà Tĩnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (ngày 10/11); Tọa đàm khoa học kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831-2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991-2026) (ngày 11/11); trao Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến năm 2026 và Cuộc thi Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh (16/11); trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh, Danh nhân và Di sản UNESCO vinh danh” (18/11); chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết” (20h ngày 18/11); trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VIII (dự kiến từ ngày 20-23/11).

Maket dự kiến chương trình Tọa đàm khoa học kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831-2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991-2026). Ảnh: BTC cung cấp.

Một trong những sự kiện nổi bật là chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh dàn dựng.

Chương trình gồm 3 chương: Huyền thoại một miền quê, Vũ điệu đoàn kết, Khát vọng và tỏa sáng, kết hợp ca múa nhạc với dân ca ví, giặm. Điểm nhấn là hoạt cảnh “Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh”, tái hiện khoảnh khắc lịch sử Bác đặt chân đến Thành Sen (15/6/1957) cùng những lời căn dặn ân cần của Người, qua đó khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong xây dựng quê hương.

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật là hoạt cảnh dân ca ví, giặm "Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh". Ảnh tư liệu minh họa.

Nhạc sĩ Trần Quốc Dũng – Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh chia sẻ: “Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn thành kịch bản, tổ chức dàn dựng và đang tiến hành tập luyện công phu để chương trình đạt hiệu quả nghệ thuật cao nhất, sẵn sàng phục vụ Nhân dân trong tuần lễ kỷ niệm”.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đoàn thể tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tổ chức triển lãm mỹ thuật “Khát vọng” của họa sĩ Lê Quang Lĩnh (từ ngày 31/10 đến 6/11/2026). Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Tiếng hát người cao tuổi Thành Sen”, tham gia Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực Bắc Trung Bộ.

Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tổ chức Triển lãm mỹ thuật "Khát vọng" của họa sĩ Lê Quang Lĩnh.

Không khí hướng về Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất còn lan tỏa đến các khu dân cư. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở VH-TT&DL, các địa phương đều xây dựng kế hoạch, lựa chọn ít nhất 1-2 hoạt động điểm nhấn, hướng mạnh về cơ sở.

Tại xã Trường Lưu, chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 18/11 đến 24/11, trọng tâm là Hội diễn Dân ca ví, giặm và hát ví phường vải cấp xã với sự tham gia của 12 thôn; cùng các trò chơi dân gian và 2-3 hoạt động văn hóa, thể thao ở mỗi thôn.

Người dân thôn Bình Hà (xã Trường Lưu) tích cực tập luyện tiết mục tham gia hội diễn.

Tại phường Bắc Hồng Lĩnh, đợt cao điểm từ ngày 7/11 đến 24/11 được lồng ghép với lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười, gồm các nghi lễ cấp thủy, rước phụng nghinh thánh, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu; cùng chương trình giao lưu văn hóa, thi trạng nguyên nhỏ tuổi và các giải bóng đá thanh niên, bóng chuyền hơi.

Còn tại phường Thành Sen, địa phương tập trung tổ chức đêm giao lưu văn nghệ cấp phường vào tối 19/11 tại vườn hoa Lý Tự Trọng, với 18 tiết mục được chọn lọc từ các tổ dân phố, kết hợp hoạt động dân vũ và ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bộ biểu ngữ được phường Thành Sen chuẩn bị treo tuyên truyền về Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) trên các tuyến phố.

Ông Hồ Quốc Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, UBND phường Thành Sen cho biết: “Hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa, phường Thành Sen đang gấp rút chuẩn bị chuỗi hoạt động phong phú nhằm lan tỏa ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, chỉ đạo các tổ dân phố, trường học tích cực tập luyện tiết mục nghệ thuật. Các hoạt động được lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết và ngày bầu cử tổ trưởng tổ dân phố. Đặc biệt, phường vận động doanh nghiệp hỗ trợ thẻ BHYT cho hộ thu nhập thấp, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng”.

Các tiết mục đặc sắc tại chương trình nghệ thuật "Tiếng hát người cao tuổi Thành Sen" do Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh tổ chức tối 6/11.

Từ những hoạt động phong phú, thiết thực, tinh thần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đang được Hà Tĩnh cụ thể hóa bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện từng địa phương, góp phần gắn kết cộng đồng và đưa các giá trị văn hóa hiện diện gần gũi hơn trong đời sống Nhân dân.

Năm nay, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) mang ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cả nước triển khai một tuần lễ với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao nhằm tôn vinh truyền thống lịch sử và tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị các hoạt động từ tỉnh đến xã, phường. Sở VH-TT&DL cũng ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; đồng thời yêu cầu các địa phương phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ địa điểm, bảo đảm các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, thiết thực và hiệu quả.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh