Sôi nổi Hội trại 'Trăng yêu thương - Nâng bước em đến trường'

Hội trại có sự tham gia của 18 trại thuộc các Cụm thi đua Công an tỉnh và Trường Văn hóa CAND I. Các trại tập trung trang trí liên quan đến quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nét đẹp truyền thống, văn hóa của Thái Nguyên, tuyên truyền về hình ảnh lực lượng CAND, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh…

Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên thăm và trao quà các Cụm thi đua tham gia hội trại.

Tại hội trại, các em học sinh đã được hòa mình vào các hoạt động thể thao vui tươi, sôi nổi như: Nhảy bao bố, kéo co; xem và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do thầy cô, các em học sinh biểu diễn; hát vang các bài ca thể hiện tình yêu quê hương, đất nước đốt lửa trại, rước đèn, phá cỗ trung thu…

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 3 giải B và 13 giải C cho các trại được trang trí đẹp, giàu ý nghĩa và đảm bảo các tiêu chí đề ra.

Ban Tổ chức tổ chức chấm giải hội trại.

Các em học sinh được thi kéo co, nhảy bao bố và tham gia hoạt động văn nghệ.

Hội trại “Trăng yêu thương - Nâng bước em đến trường” là một chương trình thiết thực chào đón năm học mới 2026 - 2027 và Tết Trung thu năm 2026, tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, động viên, chăm lo đời sống tinh thần cho con CBCS Công an tỉnh Thái Nguyên và học sinh Trường Văn hóa CAND I. Qua đó, giúp các em học sinh lần đầu tiên theo học xa nhà được động viên, sẻ chia, có kỷ niệm đẹp tại ngôi trường mới và thêm tự tin, động lực rèn luyện để đạt thành tích cao trong học tập.