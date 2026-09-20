Sôi nổi Hội trại 'Trăng yêu thương - Nâng bước em đến trường'

Hội trại do Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức, với sự tham gia của 18 trại đến từ các Cụm thi đua Công an tỉnh và Trường Văn hóa Công an nhân dân I.

Học sinh hào hứng tham gia thi nhảy bao bố.

Các trại tập trung trang trí liên quan đến quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nét đẹp truyền thống, văn hóa của Thái Nguyên; tuyên truyền về hình ảnh lực lượng Công an nhân dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh…

Các em học sinh tham gia thi kéo co.

Tại Hội trại, các em đã được hòa mình vào hoạt động thể thao vui tươi, sôi nổi như: Nhảy bao bố, kéo co; xem và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do thầy cô, các em học sinh biểu diễn; đốt lửa trại, rước đèn, phá cỗ trung thu…

Ban tổ chức trao 2 giải A, 3 giải B và 13 giải C cho các trại trang trí đẹp, giàu ý nghĩa và đảm bảo các tiêu chí đề ra.

Hội trại thiết thực chào đón năm học mới 2026 - 2027 và Tết Trung thu năm 2026, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; kịp thời chia sẻ, động viên các em học sinh lần đầu tiên đi học xa nhà tại ngôi trường mới. Qua đó tiếp thêm động lực để các em phấn đấu rèn luyện, đạt thành tích cao trong học tập.