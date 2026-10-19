Sôi nổi Hội thi 'Ý tưởng sáng tạo' tại Nhiệt điện Phả Lại

Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026), Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) tổ chức Hội thi “Ý tưởng sáng tạo” dành cho nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong Công ty. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đồng thời tôn vinh những đóng góp của nữ CNVCLĐ trong lao động sản xuất.

Toàn cảnh Hội thi.

Hội thi có sự tham gia của 4 đội thi đến từ các đơn vị nữ công trong công ty gồm: Liên quân (Đoàn thể, Ban Quản lý Dự án, Phòng Kỹ thuật & An toàn, Phòng Hành chính Lao động, Trung tâm dịch vụ sửa chữa), Phân xưởng Vận hành, Phân xưởng Hóa và Phân xưởng Nhiên liệu. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm, các đội đã mang đến Hội thi những ý tưởng sáng tạo, những phần thể hiện đặc sắc, góp phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong nữ công nhân viên nhân dịp tháng 10 đầy ý nghĩa.

Các đội tham gia Hội thi.

Phát biểu tại Hội thi, ông Lê Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn PPC đã động viên, khích lệ tinh thần các đội thi; lãnh đạo Công đoàn công ty nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động văn hóa, phong trào dành cho nữ CNVCLĐ; qua đó tạo điều kiện để chị em giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực, trí tuệ và sự khéo léo, đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú trong Công ty.

Ông Lê Văn Chính – Chủ tịch Công đoàn công ty phát biểu tại Hội thi.

Các đội lần lượt bước vào phần thi theo thứ tự đã bốc thăm. Đây là nội dung trọng tâm của chương trình, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo đại biểu và toàn thể chị em. Mỗi đội mang đến Hội thi tinh thần chủ động, sự chuẩn bị nghiêm túc và khả năng phối hợp giữa các thành viên. Các ý tưởng sáng tạo tập trung vào nội dung về công tác chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; ứng dụng AI trong các công tác truyền thông, đào tạo, thực hiện quy định, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc… Điều này không chỉ thể hiện sự năng động, sáng tạo của nữ CNVCLĐ mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó và khát vọng đóng góp vào sự phát triển chung của công ty.

Thông qua Hội thi, nữ CNVCLĐ có dịp thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, khả năng làm việc nhóm và tư duy đổi mới. Đây cũng là cơ hội để tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và lan tỏa những ý tưởng có giá trị, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đặc biệt, hoạt động còn mang ý nghĩa động viên chị em tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Nhiệt điện Phả Lại.

Thay mặt Ban Giám khảo, ông Ngô Nguyên Đồng – Trưởng Ban Giám khảo đánh giá cao các phần thi của các đội, ghi nhận sự chuẩn bị, tinh thần tham gia và nỗ lực của chị em. Ông đề nghị trong thời gian tới chị em nữ công sẽ tiếp tục có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo mới, đóng góp cho chương trình phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ông Ngô Nguyên Đồng - Trưởng Ban Giám khảo nhận xét về Hội thi.

Trên cơ sở kết quả chấm thi, Ban tổ chức tiến hành công bố kết quả và trao giải cho các đội:

Giải Nhất: Đội thi Liên quân;

Giải Nhì: Đội thi Phân xưởng Hóa;

Giải Ba: Đội thi Phân xưởng Vận hành;

Giải Khuyến khích: Đội thi Phân xưởng Nhiên liệu.

Hội thi “Ý tưởng sáng tạo” là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo công ty đối với đời sống tinh thần của nữ CNVCLĐ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Thông qua hoạt động, tinh thần đoàn kết, sự tự tin và khả năng sáng tạo của chị em tiếp tục được khơi dậy, góp phần xây dựng đội ngũ nữ công nhân viên chức năng động, trách nhiệm, giỏi chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức cùng tập thể cán bộ, công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển ổn định và bền vững của công ty.

Một số hình ảnh Hội thi:

Đội thi Liên quân.

Đội thi Phân xưởng Hoá.

Đội thi Phân xưởng Vận hành.

Đội thi Phân xưởng Nhiên liệu.