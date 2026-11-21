Các tiết mục trình diễn được các khối phố dàn dựng công phu. Ảnh: HỒ QUÂN

Tham gia hội thi có 11 tiết mục văn nghệ của các khối phố trên địa bàn phường, được UBND phường lựa chọn từ vòng sơ khảo.

Các tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết của dân tộc và những thành tựu của quê hương, đất nước.

Đây là dịp để người dân địa phương thể hiện niềm đam mê văn nghệ, góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng gắn bó, phát triển.