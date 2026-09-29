Sôi nổi hội thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Phần thi chào hỏi của một đội thi. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tham gia hội thi có 3 đội đến từ các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn 683 và các đơn vị kết nghĩa gồm cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nhân dân tổ dân phố Chơn Tâm (phường Hòa Khánh) và học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Liên Chiểu).

Các đội thi trải qua 3 phần gồm: thi chào hỏi; thi kiến thức (các câu hỏi liên quan đến pháp luật giao thông, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An ninh mạng), xử trí tình huống và phần thi tuyên truyền.

Cổ động viên nhiệt tình cổ vũ tại hội thi. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại phần thi tuyên truyền, các đội giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của các luật, nghị định, thông tư hiện hành; nội dung sát thực tiễn đơn vị và địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Theo Ban tổ chức, hội thi nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ, học sinh và nhân dân địa phương nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội; đồng thời xây dựng tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.