Sôi nổi Hội thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn phường Mạo Khê (Quảng Ninh)

Hội thi nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh.

Tham gia hội thi có các đội đến từ Ban chỉ huy quân sự, Công an, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường và Trường Mầm non Mạo Khê 1. Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật - Vững bước tương lai”, các đội thi trải qua các phần thi sân khấu hóa, màn chào hỏi và thi kiến thức pháp luật.

Các đơn vị tham gia hội thi pháp luật.

Màn thi chào hỏi của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường.

Nội dung hội thi tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quốc phòng, an ninh; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; giao thông đường bộ; sử dụng mạng xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tội phạm, thiên tai, dịch bệnh; tác hại của rượu, bia và phòng, chống bạo lực gia đình.

Thông qua hội thi, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.