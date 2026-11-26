Quang cảnh hội thi

Tham gia hội thi có 20 đội thi đến từ các xã, phường và đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu dự Hội thi.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến đội ngũ cán bộ, hội viên.

Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, trắc nghiệm kiến thức và tự luận.

Tham gia hội thi, các đội tranh tài qua 3 phần thi: chào hỏi, trắc nghiệm kiến thức và tự luận. Nội dung tập trung làm rõ những điểm trọng tâm trong nghị quyết, Điều lệ Hội, đồng thời liên hệ thực tiễn, đề xuất giải pháp vận dụng phù hợp với nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại từng địa phương, đơn vị.

Các đội tham gia hội thi.

Thông qua hội thi, đội ngũ cán bộ Hội các cấp có dịp tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phổ biến nghị quyết của Đảng, của hội, góp phần đưa các chủ trương, nhiệm vụ đến gần hơn với cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ ngay từ cơ sở.

Đây cũng là dịp khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ hội; khuyến khích mỗi cán bộ, hội viên trở thành tuyên truyền viên tích cực, đưa tinh thần nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động và kết quả cụ thể.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh xuất sắc giành giải Nhất.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 5 giải chuyên đề, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 14 giải Khuyến Khích. Hội Phụ nữ Công an tỉnh xuất sắc giành giải Nhất.