Sôi nổi Hội thi 'Tiếng hát Người làm báo - Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang' lần thứ nhất, năm 2026

Tiết mục giành giải Nhất đơn ca của phòng Chuyên đề.

​Dự có đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc; trưởng, phó các phòng chuyên môn, đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động và cộng tác viên trong toàn cơ quan.

Tiết mục của phòng Kỹ thuật công nghệ.

Tiết mục của phòng Thư ký biên tập.

Tiết mục của phòng Thời sự.

Tiết mục của phòng Điện tử, Phát thanh và Nội dung số.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày phát sóng chương trình phát thanh đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang (30/10/1976 - 30/10/2026). Trải qua nửa thế kỷ đồng hành cùng khán giả địa phương, sự kiện này là dịp để đội ngũ những người làm báo ôn lại truyền thống vẻ vang, lan tỏa niềm tự hào về chặng đường xây dựng và phát triển của báo chí tỉnh nhà. Qua đó, tiếp tục bồi đắp tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các phòng chuyên môn.

Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông trao giải Nhất cho đại diện Phòng Kỹ thuật công nghệ và Phòng Chuyên đề.

​Tham gia tranh tài có 12 tiết mục đến từ các khối phòng chuyên môn trong cơ quan, được đầu tư dàn dựng công phu, chuẩn bị chu đáo với nhiều sắc màu âm nhạc phong phú. Các phần thi kết hợp hài hòa giữa các ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống hào hùng của lực lượng báo chí cách mạng và các giai điệu mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao. Nhiều tiết mục đơn ca, tốp ca và biểu diễn nghệ thuật dân gian đã để lại ấn tượng sâu sắc, khuấy động không khí hội trường và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Các đồng chí Phó Giám đốc trao giải Nhì cho các tiết mục.

​Hội đồng Giám khảo hội thi gồm những nhà quản lý, nghệ sĩ, chuyên gia uy tín. Với tinh thần làm việc công tâm, khách quan, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất để trao giải.

Các đồng chí Phó Giám đốc trao giải Ba cho các tiết mục.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc và các đại biểu, ban giám khảo chụp ảnh với đại diện các tiết mục đoạt giải.

​Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao các giải Khuyến khích, giải Ba, giải Nhì và giải Nhất cho các nội dung thi đơn ca và tốp ca. Thành công của hội thi không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên phát huy tài năng nghệ thuật sau những giờ làm việc căng thẳng, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để tập thể người lao động tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa sự nghiệp báo chí Tuyên Quang ngày càng phát triển vững chắc trong giai đoạn mới.