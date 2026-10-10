Sôi nổi Hội thi thể thao TYM Cụm 04 năm 2026

Tiết mục văn nghệ của cán bộ TYM tỉnh Thanh Hoá chào mừng Hội thi thể thao cụm 04.

Hội thi thu hút hơn 70 cán bộ của hai chi nhánh tham gia tranh tài ở các môn: bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nam nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, pickleball và kéo co.

Phát biểu tại hội thi, Phó Tổng Giám đốc TYM Phùng Đình Kiện nhấn mạnh, hoạt động thể thao được tổ chức định kỳ nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

Phó Tổng Giám đốc TYM Phùng Đình Kiện phát biểu tại Hội thi thể thao Cụm 04.

Hội thi cũng góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, lan tỏa nét đẹp văn hóa TYM, tạo động lực để cán bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công việc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội dự hội thao.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, với tinh thần đoàn kết, trung thực và quyết tâm của các vận động viên.