Sôi nổi Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện kỹ năng cá nhân chữa cháy.

12 đội tuyển đến từ các đơn vị trực thuộc Phòng tham gia Hội thi, tranh tài ở 3 nội dung: Kỹ năng cá nhân chữa cháy và cứu người bị nạn; Đội hình di chuyển 1 mũi lăng cứu người bị nạn; Đội hình 2 lăng B phun nước tiêu điểm.

Ở nội dung kỹ năng cá nhân, các cán bộ, chiến sĩ thể hiện sự nhanh nhẹn, chính xác, thuần thục từ triển khai phương tiện, tiếp cận hiện trường đến chữa cháy và đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nội dung này đòi hỏi thể lực tốt, bản lĩnh vững vàng và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nội dung thi Kỹ năng cá nhân chữa cháy và cứu người bị nạn.

Ở nội dung đội hình di chuyển 1 mũi lăng cứu người bị nạn, các đội phối hợp nhịp nhàng, triển khai đội hình nhanh chóng, bảo đảm kỹ thuật, chiến thuật và an toàn. Mỗi thành viên nắm vững nhiệm vụ, vị trí của mình để hoàn thành các thao tác trong thời gian nhanh nhất.

Ở nội dung đội hình 2 lăng B phun nước tiêu điểm, các đội thể hiện khả năng tổ chức lực lượng, triển khai phương tiện, sử dụng vòi chữa cháy và điều khiển lăng phun nước chính xác vào mục tiêu. Phần thi đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, kỹ thuật thành thạo, quan sát và xử lý tình huống nhanh nhạy.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội tham gia.

Thông qua Hội thi, Ban Tổ chức đánh giá được kết quả huấn luyện, khả năng thực hành, phối hợp tác chiến và mức độ thuần thục trong sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời kịp thời phát hiện hạn chế, thiếu sót để bổ sung nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp thực tiễn.

Hội thi cũng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, chủ động làm chủ trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ.

Qua đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giỏi nghiệp vụ, luôn sẵn sàng có mặt kịp thời tại các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự.