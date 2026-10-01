Sôi nổi hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi.

Hội thi diễn ra hướng tới chào mừng 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” (4/10/2001 - 4/10/2026).

Với 8 đội tham gia tranh tài, hội thi gồm phần thi lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần thi lý thuyết về chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phần thực hành gồm 3 nội dung: 4 x 100m chạy tiếp sức cứu người và chữa cháy, 100m vượt chướng ngại vật và đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm.

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, hội thi không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là dịp kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả công tác huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Thông qua hội thi, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện nâng cao kỹ năng sử dụng phương tiện, khả năng phối hợp xử lý tình huống; đồng thời giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố cháy, nổ.