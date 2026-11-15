Sôi nổi Hội thi thể thao, nghệ thuật và lễ hội ẩm thực tại Trường Phổ thông Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet

Tham dự sự kiện có đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Hội Người Việt Nam tại Savannakhet, Phòng Giáo dục và Thể thao thành phố Kaysone Phomvihane, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Đại biểu tham dự sự kiện.

Hội thi thể thao, nghệ thuật diễn ra sôi nổi với các môn thi đấu thể thao đa dạng, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh. Bên cạnh đó, các em còn trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và Lào.

Những lời ca, điệu múa uyển chuyển do chính các em học sinh thể hiện không chỉ tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết mà còn góp phần lan tỏa tình cảm gắn bó Việt Nam - Lào, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời khuyến khích các em học sinh là con em kiều bào Việt Nam thêm yêu tiếng Việt, gìn giữ tiếng mẹ đẻ và hướng về cội nguồn dân tộc.

Không khí thân thiện, gần gũi tại các gian hàng đã góp phần tạo nên một ngày hội đầy màu sắc.

Ở phần Lễ hội Ẩm thực, 12 gian hàng được chuẩn bị công phu, giới thiệu những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam và Lào.

Tại đây, các em học sinh có cơ hội tìm hiểu về văn hóa ẩm thực đặc trưng của mỗi quốc gia, đồng thời trực tiếp tham gia chuẩn bị, giới thiệu và thưởng thức các món ăn truyền thống.

Mỗi món ăn không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn chứa đựng những câu chuyện về phong tục, tập quán, đời sống và nét văn hóa đặc trưng của nhân dân hai nước. Thông qua hoạt động trải nghiệm này, các em được mở rộng hiểu biết, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và phát huy tinh thần sáng tạo.

Điểm nổi bật của chương trình là sự hào hứng, chủ động của các em học sinh trong việc tham gia các hoạt động thi đấu, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu món ăn và giao lưu văn hóa.

Các em học sinh có cơ hội tìm hiểu về văn hóa ẩm thực đặc trưng của mỗi quốc gia.

Không khí thân thiện, gần gũi tại các gian hàng đã góp phần tạo nên một ngày hội đầy màu sắc, nơi học sinh là con em kiều bào Việt Nam và học sinh người Lào có cơ hội cùng chia sẻ, học hỏi, tăng cường sự hiểu biết về truyền thống văn hóa của hai dân tộc.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các tổ chức Hội người Việt Nam với bà con trong cộng đồng.

Chương trình không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khuyến khích rèn luyện thể chất, phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa trong thế hệ trẻ.

Trường Hữu nghị Lào - Việt Savannakhet tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối văn hóa, giáo dục giữa con em kiều bào Việt Nam và học sinh người Lào.

Đồng thời, đây cũng là dịp để học sinh người Lào hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần bảo tồn và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Trường Hữu nghị Lào - Việt Savannakhet tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối văn hóa, giáo dục giữa con em kiều bào Việt Nam và học sinh người Lào; góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tăng cường sự giao lưu, hiểu biết và gắn bó giữa các em học sinh, đồng thời bồi đắp tình cảm yêu mến, trân trọng và ý thức gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)