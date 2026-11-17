Đây là hoạt động thiết thực trong bối cảnh Đảng và nhà nước đang đặt ra những yêu cầu mới về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Dự chương trình có lãnh đạo Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an), lãnh đạo thành phố, Công an thành phố Hà Nội; cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội; đại diện các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội và 21 đội tuyển đại diện 21 cụm thi đua trong toàn lực lượng.

Các đại biểu tham dự Hội thi. Ảnh: TTXVN

Hội thi là hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa việc triển khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố; đồng thời tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Hội thi được tổ chức trên cơ sở Quyết định số 1333/QĐ-CAHN-PX03 ngày 3-3-2026 của Giám đốc CATP về ban hành Quy tắc ứng xử và Kế hoạch số 284/KH-CAHN-PX03 ngày 2-6-2026 về triển khai thực hiện Quy tắc; Hội thi còn là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thi Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đối với lực lượng Công an nhân dân, văn hóa được thể hiện trực tiếp qua bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, Hà Nội là Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô không chỉ có trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân, mà còn phải góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa của người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tiết mục văn nghệ tại Hội thi. Ảnh: TTXVN

Với 5 giá trị cốt lõi “Bản lĩnh – Trí tuệ – Nhân văn – Thanh lịch – Hiện đại”, Quy tắc ứng xử đã xác lập những chuẩn mực quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức và hành vi của cán bộ, chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ cũng như trong đời sống. Tuy nhiên, giá trị của Quy tắc không chỉ nằm ở những điều được quy định, mà quan trọng hơn là phải thấm sâu vào nhận thức, trở thành ý thức tự giác và được thể hiện bằng hành động cụ thể. Đó có thể là một lời nói chuẩn mực, thái độ tận tình, cách lắng nghe chân thành hay một quyết định giải quyết công việc đúng quy định, thấu tình đạt lý.

Điểm mới của Hội thi năm nay là lựa chọn sân khấu hóa làm phương thức tuyên truyền, giáo dục trực quan, sinh động. Thay vì chỉ tiếp cận các quy định qua văn bản, 21 đội tuyển sẽ đưa những tình huống thực tiễn trong công tác và đời sống lên sân khấu, từ đó cùng nhận diện vấn đề, tìm kiếm cách ứng xử phù hợp, đề cao tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn trong từng hành động.

Mỗi đội tuyển tham gia 3 phần thi với tổng thang điểm 100, gồm: “Dấu ấn Công an Thủ đô” – giới thiệu về đội tuyển và những nét đặc trưng của từng cụm thi đua; “Hiểu đúng, làm chuẩn mực” – kiểm tra kiến thức về Quy tắc ứng xử; “Ứng xử đẹp, vì nhân dân phục vụ” – sân khấu hóa và xử lý các tình huống thực tế.

Trong đó, phần thi sân khấu hóa chiếm 60 điểm, tập trung phản ánh những vấn đề gần gũi với công tác hằng ngày như giao tiếp, hướng dẫn thủ tục hành chính; ứng xử với người vi phạm pháp luật, người nước ngoài; giữ gìn kỷ cương, nghĩa tình đồng đội; bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng và kịp thời hỗ trợ nhân dân trong những tình huống phát sinh.

Ban Tổ chức tặng hoa Ban giám khảo Hội thi. Ảnh: TTXVN

Cũng tại Lễ khai mạc, Công an thành phố đã tổ chức ra mắt Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” gắn với Thư viện video tuyên truyền. Đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ trong đổi mới phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng văn hóa ứng xử, giúp cán bộ, chiến sĩ thuận tiện tra cứu, học tập, tiếp cận các chuẩn mực thông qua những tình huống trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Thư viện video sẽ tiếp tục được bổ sung, phát triển từ chính những câu chuyện, tình huống thực tiễn, trở thành nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên trong toàn lực lượng.

Cùng với Hội thi tập trung, Ban Tổ chức còn triển khai cuộc thi video ngắn trực tuyến “Quy tắc ứng xử – Từ nhận thức đến hành động”, với sự tham gia của 21 đội tuyển. Các video có thời lượng từ 60 đến 120 giây, truyền tải những tình huống và thông điệp ứng xử thiết thực, góp phần mở rộng không gian tuyên truyền trên nền tảng số, đưa nội dung giáo dục đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định, điều quan trọng nhất mà Hội thi hướng tới không chỉ là tìm ra những đội tuyển xuất sắc hay những tiểu phẩm ấn tượng, mà là tạo sức sống mới cho Quy tắc ứng xử, để những chuẩn mực được chuyển hóa từ nhận thức thành hành động thường xuyên. Việc thực hiện Quy tắc cần được gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ và phong trào thi đua “Ba nhất”; lấy hiệu quả công tác, tinh thần trách nhiệm và sự tin tưởng, hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Các đại biểu ấn nút ra mắt Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử”. Ảnh: TTXVN

Hội thi không chỉ là dịp để 21 đội tuyển giao lưu, thể hiện kiến thức, kỹ năng và sức sáng tạo, mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự soi, tự sửa, nhìn nhận lại cách ứng xử của bản thân trong công việc và cuộc sống. Bởi, hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô được bồi đắp qua từng lần tiếp xúc với Nhân dân, từng lời nói, cử chỉ, từng việc làm trách nhiệm và nghĩa tình.

Hội thi diễn ra trong hai ngày 17 và 18-11-2026.