Sôi nổi Hội thi rung chuông vàng phường Điện Bàn Đông

Lãnh đạo phường Điện Bàn Đông tặng hoa chúc mừng hội thi. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại hội thi, các thí sinh lần lượt trả lời câu hỏi bằng hình thức viết đáp án lên bảng trong thời gian quy định. Bên cạnh phần thi chính, chương trình còn tổ chức phần cứu trợ, tạo cơ hội cho các thí sinh tiếp tục tranh tài.

Theo Ban tổ chức, thông qua hình thức thi trực quan, sinh động, chương trình góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, giúp cán bộ, hội viên tiếp cận nghị quyết dễ nhớ, dễ hiểu; đồng thời tạo không khí giao lưu, học hỏi, tăng cường sự đoàn kết giữa các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, địa phương ngày càng phát triển.

Các thí sinh hào hứng tham gia Hội thi rung chuông vàng chiều 16/10. Ảnh: KHÁNH LINH

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Điện Bàn Đông trao 7 suất quà thuộc chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.