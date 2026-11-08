Sôi nổi Hội thi Quýt giữa các nhà vườn ở Mường Khương

Hội thi có sự tham gia của các đội thi đến từ 20 nhà vườn trên địa bàn xã Mường Khương.

Các nhà vườn tham gia phần thi khéo tay làm đẹp trái quýt.

Các đội mang đến những sản phẩm quýt được thu hoạch trực tiếp tại vườn của gia đình, bảo đảm nguồn gốc rõ ràng, với cách lựa chọn và trưng bày riêng, thể hiện sự tâm huyết, kinh nghiệm của người trồng quýt.

Hội thi gồm 2 phần: “Khéo tay làm đẹp trái quýt - Dán tem thương hiệu” và “Quýt đẹp - Nhà vườn”.

Ở phần thi thứ nhất, trong thời gian 5 phút, các thành viên mỗi đội phối hợp thực hiện bóc tem truy xuất nguồn gốc do Ban tổ chức cung cấp, dán lên từng quả quýt và sắp xếp sản phẩm vào khay trưng bày.

Những trái quýt được dán tem thương hiệu.

Chủ các nhà vườn khéo léo, tâm huyết trình bày sản phẩm.

Không khí thi diễn ra khẩn trương, hào hứng. Những đôi tay thoăn thoắt, sự phối hợp nhịp nhàng cùng tinh thần tập trung của các đội đã tạo nên màn tranh tài hấp dẫn. Các sản phẩm không chỉ được đánh giá về thẩm mỹ, số lượng mà còn chú trọng cách trình bày.

Điểm nhấn của hội thi là phần thi “Quýt đẹp - Nhà vườn”. Những sản phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng, có màu sắc chín tự nhiên, quả đồng đều, hình thức đẹp và hương vị đặc trưng được giới thiệu tới Ban Giám khảo, các nhà vườn, người dân và du khách.

Kết quả được đánh giá thông qua 3 nhóm độc lập gồm: các nhà vườn chấm điểm chéo, Ban Giám khảo và người dân, du khách chấm điểm. Qua đó, hội thi tạo cơ hội để người trực tiếp sản xuất giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm trải nghiệm và hiểu hơn về chất lượng quýt địa phương.

Ban Giám khảo chấm thi.

Thông qua các phần thi, Hội thi Quýt giữa các nhà vườn góp phần khẳng định giá trị đặc sản quýt Mường Khương, khuyến khích người dân quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tem truy xuất nguồn gốc và hình thức trình bày hàng hóa.

Đây cũng là hoạt động thiết thực kết nối sản xuất nông nghiệp với quảng bá du lịch, đưa nông sản đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách.

Trao giải cho nhà vườn đoạt giải Nhất.

Trao giải cho các nhà vườn đoạt giải Nhì.

Trao giải cho các nhà vườn đạt giải Ba.

Trao giải cho các nhà vườn đoạt giải Khuyến khích.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho nhà vườn Thào Thị Phương (đội thi số 7); giải Nhì được trao cho nhà vườn Thào Sần Thương (đội thi số 15) và nhà vườn Giàng Seo Bình (đội thi số 9).

Giải Ba được trao cho các nhà vườn: Sin Thị Đông (đội thi số 14); Lồ Dìn Sửu (đội thi số 4); Pờ Khái Hùng (đội thi số 10). Các đội thi còn lại đạt giải Khuyến khích.